Prețurile la pompă au început din nou să urce, iar autoritățile analizează deja scenarii de intervenție. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că Executivul lucrează la un instrument similar celui folosit în 2022, după izbucnirea războiului din Ucraina.

Declarațiile au fost făcute la Antena 3, unde oficialul a explicat că planul a fost deja trimis premierului Ilie Bolojan și se află acum în analiză la nivelul Guvernului.

„Acest demers a fost făcut și față de premierul Ilie Bolojan. I-am transmis această documentație și către domnia sa. Acum se află într-o analiză la nivel guvernamental. Aceleași măsuri le-am propus și în cadrul ședinței de coaliție, și pentru a-i da un caracter extrem de oficial și clar, am decis ieri să îl transmit și oficial, atât ca proiect de ordonanță la nivelul Guvernului, cât și ca adresă oficială către premier și președinții celor patru partide, plus grupul minorităților care compun actuala coaliție de guvernare”, a declarat ministrul.

Posibilă plafonare a prețurilor și subvenție de 25 de bani pe litru

Potrivit lui Bogdan Ivan, una dintre variantele analizate prevede o schemă de compensare a prețului la pompă, asemănătoare celei aplicate în trecut.

Concret, statul ar putea acorda o subvenție de 25 de bani pe litru, cu condiția ca operatorii din piață să reducă prețul final cu 50 de bani pe litru.

În paralel, Guvernul pregătește și o ordonanță de urgență care ar permite blocarea creșterii prețurilor la carburanți la nivel național, dacă situația geopolitică se deteriorează.

„E Ordonanță nr. 84, din 2022 care a statuat un set de măsuri pentru blocarea speculei, pe care am făcut-o deja, și crearea unor mecanisme prin care prioritizăm mai mult dincolo de acțiunea pe care o iau ca ministru la nivelul Terminal Oil care se află în managementul Ministerului Energiei, măsuri foarte clare prin care prioritizăm piața de motorină și benzină din România, piața de produse petroliere, pârghii pentru blocarea speculei. În situația în care vom ajunge să continue escaladarea războiului să fim pregătiți să avem instrumentul legal prin care să putem, dacă va fi cazul, să blocăm inclusiv creșterea prețului final la combustibil la nivelul României”, a explicat ministrul.

Măsura ar putea fi activată doar dacă războiul escaladează

Bogdan Ivan a subliniat că intervenția statului nu ar fi aplicată imediat, ci doar dacă tensiunile din Orientul Mijlociu vor continua să împingă prețurile petrolului în sus.

„Ordonanța nr. 84 a fost prima dată activată în anul 2022 în urma invaziei Rusiei în Ucraina. În baza aceluiași act normativ, am pregătit un alt act normativ, care în situația în care escaladează acest conflict și avem o continuă creștere a prețului carburanților, pentru a asigura lichiditate în piață și o zonă de suportabilitate este nevoie să creăm mecansimul”, a mai spus oficialul.

Între timp, prețurile la pompă continuă să urce. Motorina a ajuns astăzi la 8,97 lei pe litru, iar benzina se vinde în jurul valorii de 8,5 lei pe litru, potrivit datelor din piață.