Geoffrey Hinton, cunoscut drept „nașul inteligenței artificiale”, susține că diplomele în informatică vor rămâne valoroase mult timp, chiar dacă modelele AI înlocuiesc treptat unele sarcini de programare.

Într-un interviu pentru Business Insider, Hinton a spus că există o percepție greșită despre aceste programe universitare. Mulți cred că o diplomă în informatică înseamnă doar scriere de cod. În opinia sa, această abordare este limitată. „Evident, doar a fi un programator competent, de nivel mediu, nu va mai reprezenta o carieră pentru mult timp, pentru că AI poate face asta”, a declarat el. Totuși, a subliniat că valoarea unui program de informatică depășește cu mult programarea. „O diplomă în informatică va fi valoroasă pentru încă mult timp.”

Perspectiva liderilor din tehnologie

Această perspectivă este împărtășită și de alte figuri importante din tehnologie. Bret Taylor, președintele OpenAI, consideră și el că programele de informatică nu își pierd relevanța. Taylor, absolvent al Universității Stanford, a spus că o diplomă în acest domeniu este „extrem de valoroasă”. Potrivit lui, programarea nu se reduce la scrierea codului. „Informatica este o specializare minunată pentru a învăța gândirea sistemică”, a afirmat el.

Nevoia de adaptare a domeniului

În același timp, lideri din industrie cred că domeniul are nevoie de adaptare. Sameer Samat, șeful Android la Google, a spus că informatica ar trebui regândită în jurul ideii de „știință a rezolvării problemelor”. Pentru el, accentul trebuie mutat de la unele procese tehnice către formarea unei capacități mai ample de analiză și soluționare a situațiilor complexe.

Oportunități în domenii interdisciplinare

Există și voci din mediul academic care subliniază schimbarea direcției în carierele viitorilor absolvenți. Profesorul Hany Farid de la UC Berkeley afirmă că cele mai interesante oportunități nu se află neapărat în companiile clasice din Silicon Valley. Farid spune că aplicațiile cu adevărat captivante ale informaticii sunt în zone interdisciplinare. El menționează domenii precum descoperirea de medicamente cu ajutorul calculului, imagistica medicală, neuroinformatică, finanțe cuantitative, științele umaniste digitale sau analiză socială bazată pe date.

Aceste direcții combină elemente de programare cu expertiză din alte arii, iar potențialul lor este în creștere.

Valoarea educativă a programării

Hinton consideră că învățarea programării rămâne o activitate utilă și pentru elevii de gimnaziu sau liceu. Deși AI poate scrie din ce în ce mai mult cod, el crede că procesul în sine are valoare educativă. „Este în continuare o activitate intelectuală bună”, a spus el. Compară învățarea programării cu studiul limbii latine în educația umanistă. Chiar dacă nu ajungi să folosești latina în viața de zi cu zi, formarea mentală pe care o oferă este valoroasă. „Cred că este foarte util să înveți să programezi, chiar dacă la final AI va face toată programarea pentru ei”, a spus Hinton. Pentru el, programarea dezvoltă o modalitate de gândire care rămâne utilă în multe alte contexte.

Competențe fundamentale pentru viitor

Când vine vorba de viitorul cercetării în AI, Hinton recomandă studenților să își întărească mai ales gândirea critică. Nu consideră că trebuie să se concentreze excesiv pe o singură abilitate tehnică. Unele competențe pot fi preluate de modele AI. Totuși, există cunoștințe de bază pe care le consideră indispensabile. „Există unele competențe care vor fi mereu valoroase, precum cunoștințele de matematică, statistică și probabilități. Cunoașterea algebrei liniare va fi întotdeauna valoroasă. Nu sunt cunoștințe care vor dispărea”, a spus el.

Mesajul general despre viitorul informaticii

Mesajul general al lui Hinton și al altor lideri din tehnologie este că diplomele de informatică nu își pierd importanța. Rolurile se schimbă, iar structura pieței se transformă, însă fundamentul educațional oferit de aceste programe rămâne solid. Informatica este văzută ca un domeniu care formează moduri de gândire și competențe ce nu pot fi înlocuite cu ușurință de AI, chiar dacă unele procese tehnice devin automatizate.