1 minute de citit
Nu sunt comentarii

OpenAI a lansat chat-urile de grup, asemănătoare celor din aplicaţiile de mesagerie, în care utilizatorii pot conversa împreună cu ChatGPT

Redacția TechRider
21 noiembrie 2025
Chatbotul cu inteligență artificiala ChatGPT, creat de start-up-ul OpenAI
Sursa foto: Iryna Khabliuk / Alamy / Profimedia
La doar o săptămână după ce a început testarea grupurilor pentru ChatGPT într-un număr limitat de ţări, OpenAI lansează această facilitate la nivel global, transmite News.ro.

Grupurile de ChatGPT se aseamănă grupurilor obişnuite de discuţii din aplicaţiile de chat, cu diferenţa că la acestea participă şi ChatGPT.

Chatbot-ul poate fi apelat de utilizatori folosind @ChatGPT, dar acesta are libertatea de a interveni şi singur când consideră necesar, în funcţie de discuţiile purtate de utilizatori.

Până la 20 de persoane pot participa la un astfel de grup. Pentru invitaţii există o funcţie specială în cadrul aplicaţiei, dar pot fi generate şi link-uri.

OpenAI crede că funcţionalitatea poate fi folosită de utilizatori pentru a colabora realizând cercetări împreună, scriind împreună documente, planificând vacanţe sau soluţionând dezbateri.

Grupurile ChatGPT sunt disponibile atât pentru abonaţi, cât şi pentru utilizatorii versiunii gratuite, cu limitele de folosire specifice fiecărui plan.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

