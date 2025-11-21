OpenAI a lansat chat-urile de grup, asemănătoare celor din aplicaţiile de mesagerie, în care utilizatorii pot conversa împreună cu ChatGPT

La doar o săptămână după ce a început testarea grupurilor pentru ChatGPT într-un număr limitat de ţări, OpenAI lansează această facilitate la nivel global, transmite News.ro.

Grupurile de ChatGPT se aseamănă grupurilor obişnuite de discuţii din aplicaţiile de chat, cu diferenţa că la acestea participă şi ChatGPT.

Chatbot-ul poate fi apelat de utilizatori folosind @ChatGPT, dar acesta are libertatea de a interveni şi singur când consideră necesar, în funcţie de discuţiile purtate de utilizatori.

Până la 20 de persoane pot participa la un astfel de grup. Pentru invitaţii există o funcţie specială în cadrul aplicaţiei, dar pot fi generate şi link-uri.

OpenAI crede că funcţionalitatea poate fi folosită de utilizatori pentru a colabora realizând cercetări împreună, scriind împreună documente, planificând vacanţe sau soluţionând dezbateri.

Grupurile ChatGPT sunt disponibile atât pentru abonaţi, cât şi pentru utilizatorii versiunii gratuite, cu limitele de folosire specifice fiecărui plan.