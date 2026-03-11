În timp ce ideea de „agentic commerce” — comerțul asistat de inteligență artificială — începe să fie prezentată drept următoarea mare etapă a retailului online, OpenAI pare să își ajusteze planurile. Compania care dezvoltă ChatGPT a decis să renunțe, cel puțin temporar, la intenția de a integra plăți directe în interfața chatbotului.

Strategia se schimbă după câteva luni de testare și analize interne privind modul în care utilizatorii folosesc platforma. Concluzia ar fi fost destul de clară: oamenii sunt dispuși să exploreze produse cu ajutorul inteligenței artificiale, însă preferă să finalizeze cumpărăturile în ecosistemele comercianților.

Funcția Instant Checkout nu a convins comercianții

În septembrie, OpenAI anunțase funcția Instant Checkout, gândită pentru a transforma ChatGPT într-un punct de vânzare complet digital. Ideea era ca utilizatorii să poată descoperi un produs într-o conversație și să finalizeze imediat achiziția, fără să părăsească platforma.

Funcția fusese prezentată inclusiv ca o oportunitate pentru comercianții activi pe platforme precum Etsy sau Shopify, care ar fi putut vinde direct prin intermediul conversațiilor cu inteligența artificială.

În practică însă, interesul comercianților s-a dovedit limitat. Potrivit informațiilor apărute în industrie, doar un număr redus de vânzători din Statele Unite a ales să integreze această opțiune, ceea ce a redus semnificativ potențialul experimentului.

Utilizatorii caută produse cu AI, dar cumpără în altă parte

Analizele interne realizate de OpenAI au scos în evidență o diferență importantă între două etape ale procesului de cumpărare. Utilizatorii folosesc frecvent ChatGPT pentru a căuta produse, pentru a compara caracteristici sau pentru a cere recomandări.

În schimb, atunci când vine momentul plății, preferă să se întoarcă pe site-urile brandurilor sau ale retailerilor, unde au deja conturi, metode de plată salvate și un nivel mai mare de încredere.

Această tendință apare și în datele din industrie. Un raport Adobe arată că aproximativ 70% dintre consumatori spun că se simt relativ confortabil cu ideea ca inteligența artificială să cumpere produse în numele lor, însă doar 13% afirmă că ar avea cu adevărat încredere într-un astfel de sistem pentru a finaliza o achiziție, potrivit The Information.

OpenAI continuă colaborarea cu Stripe

În acest context, OpenAI nu abandonează complet ideea comerțului asistat de inteligență artificială, dar schimbă modul în care ar putea funcționa acest model. Compania continuă colaborarea cu Stripe în cadrul proiectului Agentic Commerce Protocol, o inițiativă care urmărește să simplifice tranzacțiile realizate în afara platformei ChatGPT.

Practic, inteligența artificială ar putea rămâne un instrument puternic pentru descoperirea și compararea produselor, în timp ce tranzacția propriu-zisă ar avea loc în ecosistemele comercianților.

Competiția pentru standardele comerțului bazat pe AI

Decizia reflectă și complexitatea tehnică a construirii unei piețe digitale integrate direct într-un chatbot.

Standardizarea cataloagelor de produse în timp real — cu milioane de articole diferite — reprezintă o provocare logistică majoră. În acest domeniu, companii precum Google au deja un avantaj istoric, datorită platformelor care organizează și structurează datele comercianților la scară globală.

În același timp, competiția pentru definirea standardelor viitorului comerțului asistat de AI se intensifică.

Google testează propriile sisteme de structurare a datelor pentru comerțul bazat pe inteligență artificială, iar Meta experimentează funcții tranzacționale în cadrul Meta AI, încercând să transforme rețelele sociale în platforme de vânzare asistate de AI.

Tehnologia evoluează mai rapid decât încrederea utilizatorilor

Primele rezultate arată însă că tehnologia evoluează mai rapid decât obiceiurile consumatorilor.

Deși industria a anticipat scenarii în care agenții AI ar putea face cumpărături complet autonom, utilizatorii par să prefere, cel puțin deocamdată, un rol mai limitat pentru aceste sisteme: descoperirea produselor și recomandările.

Restul procesului — plata, livrarea și relația cu retailerul — rămâne, cel puțin pentru moment, în mâinile platformelor tradiționale.