Investitorii sunt trei nume grele din tehnologie și finanțe: Amazon, Nvidia și SoftBank, potrivit Le Figaro.

Amazon, actor major în comerțul online și totodată cel mai mare furnizor mondial de servicii de cloud computing, a alocat 50 de miliarde de dolari pentru creatorul ChatGPT.

Suma nu va fi virată integral dintr-o singură tranșă. Grupul american va debloca inițial 15 miliarde de dolari, restul urmând să fie plătit „odată ce anumite condiții vor fi îndeplinite”, în următoarele luni.

La rândul lor, specialistul american în cipuri electronice Nvidia și conglomeratul japonez de investiții tehnologice SoftBank contribuie fiecare cu câte 30 de miliarde de dolari.

Creștere fulgerătoare și planuri ambițioase

OpenAI mizează pe o expansiune accelerată. Compania din San Francisco susține că are peste 900 de milioane de utilizatori săptămânali ai ChatGPT, ceea ce o transformă, potrivit propriilor date, în aplicația cu cea mai rapidă creștere înregistrată vreodată.

Ritmul nu pare să încetinească. Dimpotrivă. Grupul intenționează să investească masiv în noi capacități informatice pentru a dezvolta modele de inteligență artificială tot mai performante. De altfel, conducerea a lăsat deja să se înțeleagă că vor urma și alte atrageri de capital pentru a completa actuala rundă de finanțare.

În 2025, OpenAI a raportat o cifră de afaceri de 13 miliarde de dolari. Însă veniturile sunt, cel puțin deocamdată, mult sub nivelul cheltuielilor. Proiecțiile indică faptul că societatea va consuma 218 miliarde de dolari în lichidități până în 2029 — o sumă care arată amploarea investițiilor necesare în infrastructură și dezvoltare.

Relația cu Microsoft rămâne neschimbată

Parteneriatul cu Amazon marchează și o diversificare strategică. Până acum, OpenAI a fost strâns legată de Microsoft, care i-a oferit încă din 2016 capacități informatice pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială.

Începând cu 2019, grupul din Redmond (statul Washington) a investit constant în capitalul OpenAI, ajungând la o sumă totală de peste 13 miliarde de dolari.

Totuși, reprezentanții companiei au ținut să clarifice că noua rundă de finanțare nu schimbă echilibrul existent. „Nimic din ceea ce se anunță astăzi nu modifică termenii relației dintre Microsoft și OpenAI”, a transmis Microsoft într-un comunicat separat.

Prin această rundă istorică, OpenAI își consolidează poziția în cursa globală pentru supremația în inteligența artificială, într-un moment în care competiția pentru infrastructură, cipuri și capacitate de procesare devine tot mai intensă.