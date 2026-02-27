dark
OpenAI încheie o rundă de finanțare de 110 miliarde de dolari și ajunge la o evaluare de 730 de miliarde / Amazon, Nvidia și SoftBank investesc masiv

Ionuț Tăpălagă
27 februarie 2026
Sursa foto: CFOTO / Stringershub Inc. / Profimedia
OpenAI marchează o nouă bornă spectaculoasă în industria tehnologică. Grupul american a anunțat vineri, 27 februarie, încheierea unei runde de finanțare record de 110 miliarde de dolari (93 miliarde de euro), care împinge evaluarea totală a companiei la 730 de miliarde de dolari (619 miliarde de euro).

