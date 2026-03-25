OpenAI renunță la una dintre cele mai discutate inițiative ale sale din ultimele luni. Aplicația Sora, care a devenit virală toamna trecută datorită videoclipurilor generate cu inteligență artificială, va fi închisă, după ce a stârnit controverse serioase legate de deepfake-uri și conținut abuziv.

Anunțul a fost făcut marți, printr-un mesaj scurt publicat pe rețelele sociale, conform APnews.

Compania spune că „își ia rămas bun de la aplicația Sora” și promite că va reveni cu detalii despre cum vor putea utilizatorii să își salveze materialele create pe platformă.

„Ceea ce ați creat cu Sora a contat și știm că această veste este dezamăgitoare”, a transmis OpenAI, fără alte explicații detaliate despre motivele deciziei.

Lansarea Sora și ambițiile OpenAI

Lansată în septembrie, aplicația era gândită ca o intrare directă într-un teritoriu dominat de TikTok, YouTube sau Instagram și Facebook — platforme unde videoclipurile scurte atrag audiențe uriașe și, implicit, venituri consistente din publicitate. Practic, OpenAI încerca să transforme generarea video cu AI într-un produs social, ușor de distribuit și consumat.

Problemele care au apărut rapid

Doar că succesul rapid a venit la pachet cu probleme greu de ignorat.

Pe măsură ce aplicația a câștigat popularitate, tot mai multe organizații, cercetători și experți au tras semnale de alarmă. Principalul risc: faptul că utilizatorii puteau genera aproape orice tip de conținut doar dintr-un prompt. În practică, asta a dus la apariția unor imagini fără consimțământ și a unor deepfake-uri extrem de realiste, amestecate într-un val masiv de conținut de calitate îndoielnică — așa-numitul „AI slop”.

Reacții și măsuri de restricție

Reacțiile nu au întârziat să apară, mai ales din partea industriei de divertisment.

OpenAI a fost nevoită să intervină și să limiteze generarea de clipuri cu figuri publice. Printre exemplele care au stârnit controverse s-au numărat Michael Jackson, Martin Luther King Jr. sau Mister Rogers, prezentați în situații complet neobișnuite. Măsurile au venit însă abia după presiuni din partea familiilor acestor personalități și a unui sindicat al actorilor.

O schimbare de direcție pentru OpenAI

Decizia de a închide aplicația marchează, practic, și o schimbare de direcție. OpenAI pare să se retragă, cel puțin pentru moment, din zona produselor sociale bazate pe generare video.

Reacția Disney

Partenerii au reacționat rapid. Disney, care încheiase anul trecut un acord cu OpenAI pentru a aduce personaje proprii în Sora, a transmis că respectă această mutare.

„Respectăm decizia OpenAI de a ieși din domeniul generării video și de a-și reorienta prioritățile”, a arătat compania într-un comunicat. În același timp, Disney subliniază că experiența nu a fost inutilă: „Apreciem colaborarea constructivă dintre echipele noastre și ceea ce am învățat din aceasta și vom continua să colaborăm cu platformele AI pentru a găsi noi modalități de a ajunge la fani, într-un mod responsabil, care respectă proprietatea intelectuală și drepturile creatorilor”.

Ce urmează pentru utilizatori

Pentru utilizatori, rămâne de văzut ce se va întâmpla cu conținutul deja creat. OpenAI spune că va reveni cu detalii „în curând”, însă nu a oferit un calendar clar.

Închiderea Sora vine într-un moment în care presiunea asupra companiilor de AI crește constant, mai ales pe tema deepfake-urilor și a utilizării imaginilor fără acord. Iar experimentul OpenAI arată cât de rapid poate escalada o tehnologie atunci când ajunge direct în mâinile publicului larg.