1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Operatorul lanţului McDonald’s, amendat cu 40.000 de lei pentru încălcarea GDPR / Compania nu a implementat măsuri tehnice în urma unui atac informatic soldat cu scurgeri de date personale

Redacția TechRider
13 ianuarie 2026
McDonald's-fast-food
Photo by Visual Karsa on Unsplash
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a sancționat Premier Restaurants Romania SRL, operatorul lanțului de restaurante McDonald’s, cu o amendă de 40.736 lei (aproximativ 8.000 euro) pentru încălcarea Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD).

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial, investigația, finalizată în 2025, a pornit după ce operatorul a notificat ANSPDCP despre o încălcare a securității datelor cu caracter personal, conform articolului 33 din Regulamentul (UE) 2016/679. Ancheta a relevat că un atac cibernetic asupra aplicației informatice a companiei a dus la accesarea neautorizată a datelor personale ale unui număr semnificativ de angajați, inclusiv: nume, prenume, data nașterii, adresa de e-mail și funcția.

Autoritatea a constatat că Premier Restaurants Romania nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor, și nici nu s-a asigurat că prelucrarea datelor se face doar prin persoane autorizate, conform art. 28 alin. (1) din RGPD.

În urma constatărilor, ANSPDCP a aplicat amenda, care a fost deja achitată de operator.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

