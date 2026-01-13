Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a sancționat Premier Restaurants Romania SRL, operatorul lanțului de restaurante McDonald’s, cu o amendă de 40.736 lei (aproximativ 8.000 euro) pentru încălcarea Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD).

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial, investigația, finalizată în 2025, a pornit după ce operatorul a notificat ANSPDCP despre o încălcare a securității datelor cu caracter personal, conform articolului 33 din Regulamentul (UE) 2016/679. Ancheta a relevat că un atac cibernetic asupra aplicației informatice a companiei a dus la accesarea neautorizată a datelor personale ale unui număr semnificativ de angajați, inclusiv: nume, prenume, data nașterii, adresa de e-mail și funcția.

Autoritatea a constatat că Premier Restaurants Romania nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor, și nici nu s-a asigurat că prelucrarea datelor se face doar prin persoane autorizate, conform art. 28 alin. (1) din RGPD.

În urma constatărilor, ANSPDCP a aplicat amenda, care a fost deja achitată de operator.