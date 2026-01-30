Operatorul site-ului evita-teparii.ro, sancționat cu 10.000 de euro pentru încălcarea GDPR

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a finalizat, în luna ianuarie 2026, o investigație la un operator persoană fizică care deține site-ul evita-teparii.ro și a constatat încălcarea mai multor prevederi ale Regulamentului (UE) 679/2016 (GDPR).

Ca urmare a constatărilor, operatorul a fost sancționat contravențional cu patru amenzi, în valoare totală de 50.890 lei, echivalentul a 10.000 euro, potrivit unui comunicat. Sancțiunile au fost aplicate în felul următor:

5.089 lei pentru necooperarea cu ANSPDCP, conform art. 83 alin. (5) lit. e);

pentru necooperarea cu ANSPDCP, conform art. 83 alin. (5) lit. e); 25.445 lei pentru prelucrarea ilegală a datelor personale, conform art. 5, 6, 9 și 10;

pentru prelucrarea ilegală a datelor personale, conform art. 5, 6, 9 și 10; 15.267 lei pentru nerespectarea obligațiilor de informare a persoanelor vizate, conform art. 12-14;

pentru nerespectarea obligațiilor de informare a persoanelor vizate, conform art. 12-14; 5.089 lei pentru neîndeplinirea cererii de ștergere a datelor și pentru nerespectarea art. 17 alin. (1).

Investigația a fost declanșată în urma a două sesizări, care semnalau publicarea pe site a unor cărți de identitate ce conțineau date personale, postări defăimătoare și lipsa unui răspuns la cererile de ștergere a datelor. De asemenea, s-a constatat că site-ul nu furniza informațiile de identificare ale operatorului, așa cum prevede RGPD.

ANSPDCP a stabilit că operatorul a prelucrat fără temei legal date cu caracter personal și categorii speciale de date, precum informații privind viața sexuală și presupuse condamnări penale. Datele divulgate ilegal includeau nume, prenume, fotografii, numere de telefon, adrese de e-mail, informații despre activitatea profesională și date intime.

De asemenea, operatorul nu a oferit persoanelor vizate informarea corectă și completă prevăzută de RGPD și nu a respectat drepturile acestora, inclusiv cererea de ștergere a datelor.

În urma investigației, ANSPDCP a dispus și măsuri corective, printre care:

asigurarea conformității operațiunilor de prelucrare a datelor cu prevederile RGPD;

respectarea drepturilor persoanelor vizate, inclusiv informarea și facilitarea ștergerii datelor la cerere;

transmiterea către autoritate a analizei și măsurilor adoptate pentru remedierea situației.

Aceasta este a doua sancțiune semnificativă aplicată în România în 2026 pentru încălcări ale Regulamentului general privind protecția datelor.