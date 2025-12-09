Percheziții la sediul celui mai mare retailer online din Coreea de Sud după o scurgere de date ce a expus datele a peste 33 de milioane de clienți

Poliția sud-coreeană a descins la sediul Coupang, cel mai mare retailer online din țară, în urma unei breșe de securitate care a expus datele personale a peste 33 de milioane de clienți, anunță Bloomberg.

Coupang, platformă de comerț electronic extrem de populară, comercializează de la alimente la telefoane și alte produse electronice.

Compania are milioane de utilizatori și, în acest an, a fost lovită de o scurgere masivă de date. Clienții au fost informați că nume, adrese de e-mail, numere de telefon, adrese de livrare și istoricul comenzilor au fost compromise. Datele de autentificare și informațiile de plată au rămas neafectate. În total, 33,7 milioane de persoane au fost vizate, aproape două treimi din populația Coreei de Sud.

Marți, poliția din Seul a efectuat percheziții la sediul companiei, acțiune descrisă drept necesară în ancheta privind incidentul. Descinderea a avut loc după ce președintele Lee Jae Myung a cerut măsuri rapide pentru identificarea și sancționarea celor responsabili. Autoritățile au transmis că scurgerea s-a produs prin servere externe, între 24 iunie și 8 noiembrie.

Coupang ar fi aflat despre problemă abia luna trecută, potrivit poliției și presei locale. Atunci, compania a depus o plângere împotriva presupusului vinovat – un fost angajat, cetățean chinez. Suspectul nu a fost încă reținut.

Între timp, retailerul se confruntă și cu un proces colectiv în Statele Unite, unde se află sediul său global.

Cazul vine după o altă breșă majoră, cea de la SK Telecom, cel mai mare operator de telefonie mobilă din Coreea de Sud. În august, compania a fost amendată cu 134 de miliarde de woni (91 de milioane de dolari) după ce un atac cibernetic a expus datele a aproape 27 de milioane de utilizatori.