PPC Renewables modernizează un laborator IoT la Politehnica București

PPC Renewables România a anunțat modernizarea și dotarea completă a unui laborator didactic din cadrul Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, destinat proiectelor din domeniul Internet of Things (IoT) și Industrial IoT.

Laboratorul, din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, a fost echipat cu aparatură modernă, inclusiv osciloscoape, generatoare, surse, multimetre și computere, fiind destinat atât activităților didactice, cât și proiectelor practice ale studenților, potrivit unui comunicat al companiei.

Spațiul a fost complet modernizat și include infrastructură electrică dedicată, sisteme de protecție de ultimă generație, climatizare, iluminat uniform și facilități audio-video.

Începând cu anul universitar 2026-2027, compania va acorda opt burse anuale studenților din anii terminali ai facultății, pe o perioadă de nouă luni.

Selecția va fi realizată de o comisie mixtă formată din cadre universitare și specialiști ai companiei.

Reprezentanții PPC Renewables au subliniat că investiția face parte din strategia grupului de a dezvolta proiecte bazate pe soluții digitale inovatoare în domeniul energiei regenerabile și de a forma specialiști pregătiți pentru cerințele pieței.

La rândul său, rectorul instituției, Mihnea Costoiu, a evidențiat importanța colaborării dintre mediul academic și cel privat pentru dezvoltarea competențelor practice ale studenților.

Laboratorul poate găzdui între 16 și 24 de studenți și va fi utilizat pentru cursuri, proiecte de licență, workshop-uri, școli de vară și sesiuni științifice.

Proiectele dezvoltate aici vor viza, printre altele, sisteme de monitorizare și control, senzoristică inteligentă, eficiență energetică și aplicații embedded conectate.

Grupul PPC își extinde portofoliul de energie regenerabilă în mai multe țări europene, având ca obiectiv atingerea unei capacități instalate de 12,7 GW până în 2028. În România, compania are deja peste 1,5 GW instalați și continuă dezvoltarea de proiecte de mari dimensiuni în sectorul energiei verzi.