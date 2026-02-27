Prim-ministrul indian Narendra Modi a devenit joi primul lider politic din lume care depășește pragul de 100 de milioane de urmăritori pe Instagram, potrivit EFE, citată de Agerpres. Este o bornă simbolică, dar și un indicator clar al dominației sale în mediul digital.

Cu 100 de milioane de urmăritori, Modi depășește cu mult, în topul liderilor politici de pe Instagram, pe președintele american Donald Trump, care are 43,2 milioane de urmăritori pe platformă.

BJP: „Leadershipul se măsoară prin interacţiune şi încredere”

Partidul de guvernământ, Bharatiya Janata Party (BJP), a transformat imediat performanța într-un mesaj politic. Într-o postare pe X, formațiunea a subliniat dimensiunea recordului:

„Cu 100 de milioane de urmăritori pe Instagram, el nu numai că devine primul lider mondial care atinge acest prag, dar ponderea sa depăşeşte şi numărul de urmăritori combinaţi ai mai multor lideri ai alianţei de opoziţie din India”.

Mesajul are o miză internă clară. BJP a insistat că raza de acțiune online a premierului depășește numărul total de adepți ai tuturor liderilor alianței de opoziție din țară.

„În era digitală, leadershipul se măsoară prin interacţiune, încredere şi comunicare directă. Această realizare reflectă un lider capabil să se conecteze cu cetăţenii la o scară fără precedent”, a transmis partidul.

Distanță mare față de alți șefi de stat

Contul lui Modi a fost deschis în 2014, odată cu venirea sa la putere, iar de atunci a devenit unul dintre principalele sale instrumente de comunicare directă.

Diferențele față de alți lideri sunt semnificative. Președintele Indoneziei, Prabowo Subianto, are 15 milioane de urmăritori. Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, numără 14,4 milioane. Urmează președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, cu 11,6 milioane, și președintele Argentinei, Javier Milei, cu 6,4 milioane de urmăritori.

Pe plan intern, principalul său rival politic, Rahul Gandhi, are în prezent 12,6 milioane de urmăritori — de aproape opt ori mai puțin decât Modi.

O strategie vizuală aproape cinematografică

Profilul lui Narendra Modi nu este doar o colecție de imagini oficiale. Dimpotrivă. Pagina sa este construită ca un produs media atent regizat, cu imagini de înaltă calitate și cadre cu impact vizual puternic.

Galeria combină evenimente de stat cu momente menite să devină virale: retrageri pentru meditație în peșteri izolate din Himalaya, sesiuni de hrănire a tigrilor sau păunilor și fotografii spectaculoase din timpul scufundărilor în apele cristaline ale arhipelagului Lakshadweep.

Într-o eră în care influența politică se măsoară tot mai des în engagement și reach digital, Narendra Modi reușește să stabilească un nou standard. Iar pragul de 100 de milioane de urmăritori pe Instagram confirmă nu doar o performanță online, ci și o strategie de comunicare construită pe termen lung.