Primăria Sector 1 lansează un serviciu online pentru verificarea maşinilor ridicate de pe domeniul public

Primăria Sectorului 1 a introdus un nou serviciu online care le permite cetățenilor să verifice rapid dacă autoturismul lor a fost ridicat de pe domeniul public.

Potrivit unui comunicat transmis luni de instituție și citat de Agerpres, utilizatorii trebuie doar să acceseze butonul „Verifică autovehiculul” de pe prima pagină a site-ului Primăriei Sectorului 1, în secțiunea Servicii online – Ridicări vehicule, și să introducă numărul de înmatriculare al mașinii. Noul instrument permite verificarea rapidă a situației autoturismului și arată dacă acesta se află în depozitul de vehicule ridicate, evitând astfel deplasările inutile sau apelurile telefonice pentru clarificări.

Vehiculele pot fi ridicate de pe domeniul public

Autoritățile locale reamintesc că vehiculele pot fi ridicate de pe domeniul public în mai multe situații, de exemplu atunci când sunt parcate neregulamentar pe trecerile de pietoni, pe spațiile verzi, pe locurile rezervate persoanelor cu handicap ori pe cele destinate încărcării mașinilor electrice.

De asemenea, pot fi ridicate autoturismele care blochează accesul în parcările de reședință sau în instituții publice, precum spitale, școli ori sedii administrative. În aceeași categorie intră și vehiculele abandonate sau fără stăpân aflate pe terenuri aparținând domeniului public.

Ridicarea mașinilor se face la solicitarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 1 sau a Brigăzii de Poliție Rutieră

Autoturismele ridicate pentru parcare neregulamentară pot fi recuperate din Strada Parcului nr. 65, vizavi de Monitorul Oficial. În cazul vehiculelor abandonate sau fără stăpân, ridicate în baza Legii nr. 421/2002, acestea pot fi recuperate din Șoseaua Odăii nr. 3-5.

Restituirea vehiculului se face proprietarului sau unei persoane împuternicite, după întocmirea procesului-verbal de contravenție și achitarea tarifelor aferente ridicării, transportului și depozitării.

Pentru vehiculele parcate neregulamentar, taxa este de 425 de lei pentru autovehiculele de până la 5 tone și de 545 de lei pentru cele de peste 5 tone, suma incluzând ridicarea, transportul și depozitarea. În plus, se percepe o taxă de depozitare de 25 de lei pe zi, calculată din momentul în care vehiculul ajunge în parcul auto. Plata se face la sediul din Strada Parcului nr. 65.

În cazul vehiculelor abandonate sau fără stăpân, taxa de recuperare este de 2.000 de lei, conform prevederilor legale, și se achită la sediul Direcției Generale Poliția Locală din Calea Griviței nr. 208-210.

Pentru informații suplimentare, proprietarii vehiculelor ridicate pot contacta Dispeceratul Poliției Locale Sector 1, la numărul 021/9540, disponibil non-stop.