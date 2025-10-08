dark
Primăria Sectorului 3 lansează o licitaţie pentru achiziţia a 3.000 de camere de supraveghere video cu alimentare solară

Redacția TechRider
8 octombrie 2025
Primăria Sectorului 3 anunţă pe SEAP licitaţie pentru 3.000 de camere de supraveghere video cu alimentare solară, transmite Agerpres.

Durata acordului-cadru este de doi ani, iar valoarea totală estimată este de 3.966.942 lei.

Primăria estimează încheierea a minimum două contracte subsecvente şi a maximum 30 de contracte subsecvente pe perioada contractuală.

La evaluarea ofertelor vor fi avute în vedere: componenta financiară (50%), termenul de livrare (20%), durată cicluri acumulator (25%), produse cu ambalaj reciclat (5%).

Termen limită pentru primirea ofertelor: 14 noiembrie.

În urmă cu o săptămână, tot Primăria Sectorului 3 anunţa licitaţie pentru 490 de terminale tip AIO (în valoare totală estimată de 4.094.586 lei) şi 520 de console PC, tip SFF (în valoare totală estimată de 4,082.644 lei).

În ambele cazuri, durata totală a acordului-cadru este de patru ani.

La evaluarea ambelor oferte vor fi avute în vedere: componenta financiară (40%), puterea de procesare (40%), termenul de livrare (10%), produse cu ambalaj reciclat (10%).

 

