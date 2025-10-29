Proces penal cu mize majore în Austria: Compania americană Clearview AI, acuzată că a colectat ilegal date biometrice ale cetățenilor UE, pentru a-și crea baza de date de recunoaștere facială

Grupul austriac pentru protecția confidențialității Noyb a declarat marți că a depus o plângere penală în Austria, acuzând compania americană Clearview AI de colectarea ilegală de fotografii și videoclipuri ale rezidenților Uniunii Europene pentru a-și construi baza de date de recunoaștere facială, relatează Reuters.

Noyb a precizat într-un comunicat că Clearview a încălcat Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) al UE, iar dispozițiile penale ale Austriei pentru aceste încălcări ar putea expune Clearview și directorii săi la răspundere personală, inclusiv la posibile pedepse cu închisoarea.

Compania a fost găsită anterior responsabilă de încălcarea GDPR de către autoritățile de reglementare din Franța, Grecia, Italia și Țările de Jos pentru colectarea și prelucrarea datelor a milioane de cetățeni europeni. Țările au emis amenzi cumulative de aproape 100 de milioane de euro (116,62 milioane de dolari) și au ajuns la o înțelegere colectivă în SUA în martie cu privire la practicile sale de colectare a datelor.

Clearview contestă o amendă de 7,5 milioane de lire sterline aplicată în Marea Britanie, argumentând că GDPR-ul britanic nu ar trebui să se aplice, deoarece serviciul său de recunoaștere facială este vândut numai autorităților străine de aplicare a legii. Compania susține că operațiunile sale nu intră sub jurisdicția britanică.

Prima sa contestație în Marea Britanie a fost respinsă în octombrie, instanța hotărând că serviciul este utilizat de clienți pentru a identifica persoane și a analiza comportamentul în scopul de a prevedea și preveni activități ilegale, intrând astfel sub incidența GDPR în Regatul Unit. Cazul urmează să fie retrimis la o instanță inferioară, în timp ce Clearview își păstrează opțiunea de a solicita permisiunea de a contesta decizia jurisdicțională.

Noyb, condusă de avocatul austriac Max Schrems, un apărător al confidențialității cunoscut pentru câștigarea a două hotărâri istorice ale Curții UE care au anulat cadrele transatlantice de transfer de date, susține că Clearview a ignorat deciziile UE, deoarece nu are o sediu în UE și nu a plătit amenzile impuse. Cazul din Austria urmărește să testeze dacă aplicarea penală poate avea succes acolo unde sancțiunile administrative au eșuat.

Austria a implementat dispoziții penale pentru anumite încălcări ale GDPR în țară. Dacă procurorii acceptă plângerea, cazul ar putea crea un precedent pentru aplicarea sancțiunilor penale în cazul încălcărilor GDPR și ar putea crește presiunea asupra firmelor din afara UE care prelucrează datele biometrice ale cetățenilor europeni.

„Clearview AI a acumulat o bază de date globală de fotografii și date biometrice, care permite identificarea persoanelor în câteva secunde. O astfel de putere este extrem de îngrijorătoare și subminează ideea unei societăți libere, în care supravegherea este o excepție, nu o regulă”, a declarat Schrems în comunicat.