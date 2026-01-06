Acțiunile marilor producători de cipuri de memorie au înregistrat creșteri semnificative, pe fondul unui deficit global de ofertă generat de cererea accelerată pentru infrastructura de inteligență artificială, potrivit Reuters.

Investitorii pariază că prețurile vor continua să crească, în contextul în care producția este tot mai mult direcționată către memorii de tip high-bandwidth (HBM), utilizate în servere pentru AI, în detrimentul altor segmente.

Co-CEO-ul Samsung Electronics, TM Roh, a descris situația drept „fără precedent” într-un interviu pentru Reuters, avertizând că aceste constrângeri de ofertă ar putea dura luni sau chiar ani, pe măsură ce cursa globală pentru dezvoltarea infrastructurii AI se intensifică.

Redirecționarea capacităților de producție către HBM a redus disponibilitatea memoriilor utilizate în produse de larg consum, precum smartphone-urile sau stick-urile USB. Potrivit firmei de cercetare TrendForce, prețurile din unele segmente de memorie s-au dublat sau chiar mai mult din februarie anul trecut, ceea ce a atras interesul traderilor care anticipează continuarea raliului.

Creșteri spectaculoase pe bursă

Acțiunile Micron Technology au crescut cu aproximativ 2% în primele ore de tranzacționare, în timp ce titlurile listate în Coreea de Sud ale SK Hynix și Samsung au închis ședința în urcare cu aproape 3%, respectiv 7,5%.

CEO-ul Micron, Sanjay Mehrotra, a declarat anterior că se așteaptă ca piața memoriilor să rămână tensionată și după 2026. În 2025, acțiunile companiei au crescut cu aproximativ 240%, mult peste avansul de 42% al indicelui de referință al industriei semiconductorilor.

Și alți jucători din sector au beneficiat de acest context favorabil. Companii precum Western Digital, Applied Digital și Seagate Technology au raportat creșteri de peste 3%, în timp ce SanDisk a avansat cu aproximativ 1,5%.

Piața cipurilor de memorie este cunoscută pentru caracterul său ciclic, cu alternanțe între perioade de scădere accentuată și faze de expansiune rapidă. Analiștii de la Morningstar și J.P. Morgan estimează că actualul „superciclu” al pieței ar putea continua până în 2027.