Programul RABLA este tot mai aproape de demarare / Se organizează sesiunea de validare a producătorilor

Administrația Fondului pentru Mediu anunță organizarea sesiunii de validare a producătorilor auto pentru programul RABLA 2025. Conform unui comunicat de presă al AFM, sesiunea este organizată în perioada 15.09.2025, ora 10:00 – 17.09.2025, ora 23:59.

Valoarea ecotichetului pentru persoanele fizice

Lista producătorilor validaţi rămâne valabilă şi pentru noul program destinat persoanelor fizice, cu condiţia semnării unui nou contract de participare cu AFM. Bugetul alocat programului este de 200 milioane lei, iar valoarea ecotichetului este de:

18.500 de lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen ;

– pentru achiziționarea unui ; 15.000 de lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hybrid sau a unei motociclete electrice ;

– pentru achiziţionarea unui sau a unei ; 12.000 de lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou hibrid ;

– pentru achiziţionarea unui ; 10.000 de lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

De asemenea, la finalul lunii septembrie urmează să fie lansată şi sesiunea pentru persoane fizice în cadrul Programului. Președintele Administrației Fondului pentru mediu, Florin Bănică, spune că, prin alocarea bugetului de 200 de milioane de lei, se pot achiziționa aproximativ 15.000 de autovehicule noi, astfel „reducând emisiile poluante şi îmbunătățind calitatea vieții prin protejarea mediului înconjurător”.

„Administrația Fondului pentru Mediu îşi exprimă angajamentul ferm pentru demararea, în cel mai scurt timp, a unuia dintre cele mai așteptate programe de finanțare, destinat sprijinirii persoanelor fizice în vederea achiziționării de autovehicule noi, cu un impact redus asupra mediului”, spune Florin Bănică, președintele AFM.