Radu Miruță este propus ca ministru al Apărării / Irineu Darău, propus pentru șefia ministerului Digitalizării

Radu Miruță, actualul ministru al Economiei și Digializării, este propus de conducerea USR în funcția de ministru al Apărării. Potrivit G4Media, președintele USR, Dominic Fritz, a convocat Comitetul Politic al USR pentru a aproba acest transfer de funcții. În locul său este propus senatorul USR Irineu Darău.

Nicușor Dan: „Sunt oameni în care am încredere”

Întrebat dacă a fost consultat de partid în legătură cu schimbările de miniștri, președintele României, Nicușor Dan, a declarat că are încredere atât în Radu Miruță, cât și în înlocuitorul său la Economie, Irineu Darău.

„Propunerea lui Radu Miruță pentru Ministerul Apărării este una firească având în vedere rigoarea de care a dat dovadă în activitatea guvernamentală, dar și în contextul implicării sale directe și consistente în implementarea Programul SAFE în România”, transmite Uniunea Salvați România într-un comunicat de presă.

Radu Miruță a asigurat interimatul la Ministerul Apărării după demisia lui Ionuț Moșteanu la finalul lunii noiembrie. La rândul său, Irineu Darău, propus pentru funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, are o experiență profesională de peste 15 ani acumulată în mediul privat. Activitatea sa a inclus domenii precum arhitectură software sau coordonare de proiecte și echipe. Din 2020, Irineu Darău este senator USR de Brașov.