RAPORT Apple va depăși Samsung pentru prima dată în 14 ani la livrările globale de smartphone-uri în 2025

Apple este pe cale să livreze în 2025 mai multe iPhone-uri decât smartphone-uri va livra Samsung, o premieră după 14 ani în care gigantul sud-coreean a dominat piaţa globală, arată o analiză Counterpoint Research publicată miercuri, relatează CNBC, transmite News.ro.

Apple ar urma să livreze aproximativ 243 de milioane de iPhone-uri în 2025, faţă de cele 235 de milioane de unităţi estimate pentru Samsung. Cota de piaţă a Apple ar ajunge astfel la 19,4%, în timp ce Samsung ar coborî la 18,7%.

Deşi livrările nu sunt echivalente cu vânzările directe către consumatori, acestea reflectă cererea aşteptată de producători şi dinamica pieţei.

Succesul Apple este alimentat de lansarea seriei iPhone 17 din septembrie, care a avut un sezon de vânzări de sărbători considerat ”excepţional”.

În primele patru săptămâni de la lansare, vânzările din SUA ale seriei iPhone 17 (inclusiv iPhone Air) au fost cu 12% mai mari decât cele ale seriei iPhone 16 (fără modelul 16e). În China, creşterea a fost de 18% în aceeaşi perioadă.

Un factor important este şi ciclul de înlocuire: mulţi consumatori care şi-au cumpărat telefoane în perioada boom-ului pandemic au ajuns acum în etapa de upgrade, a explicat analistul Counterpoint Yang Wang.

SAMSUNG PIERDE TEREN ÎN FAŢA COMPANILOR CHINEZE

Samsung s-ar confrunta cu presiuni în segmentul low şi mid-range, unde producători chinezi precum Xiaomi, Oppo şi Vivo câştigă cote de piaţă, ceea ce ar putea îngreuna revenirea sud-coreenilor pe primul loc.

APPLE, AVANTAJ PE TERMEN LUNG: PIAŢA DE SECOND-HAND, TRUCEA COMERCIALĂ ŞI NOILE DISPOZITIVE

Counterpoint estimează că Apple va domina piaţa smartphone-urilor până cel puţin în 2029, datorită mai multor factori:

• 358 de milioane de iPhone-uri second-hand au fost vândute între 2023 şi trimestrul al doilea din 2025, iar aceşti utilizatori vor trece, cel mai probabil, la modele noi în anii următori.

• Impactul tarifelor SUA–China a fost mai mic decât se temea iniţial datorită acordului comercial temporar.

• Apple a beneficiat de un dolar mai slab şi de o perspectivă economică relativ stabilă, ceea ce a sporit încrederea consumatorilor.

În plus, gama Apple se va extinde în 2026 şi 2027: un iPhone 17e pentru segmentul entry-level, lansarea unui model pliabil, îmbunătăţiri majore ale asistentului Siri şi un ”redesign major” al iPhone-ului în 2027.

Prin abordarea mai multor niveluri de preţ, în special prin creşterea seriei „e” şi posibile ajustări între modelele Pro şi cele de bază, Apple se poziţionează strategic pentru a atrage utilizatori din pieţele emergente şi pentru a-şi consolida prezenţa în segmentul premium accesibil — cel mai rapid în creştere din industrie.

Counterpoint concluzionează: preferinţa în creştere pentru ecosistemul iOS, compatibilitatea dispozitivelor şi numărul mare de modele vechi care urmează să fie înlocuite vor permite Apple să rămână liderul global al pieţei smartphone-urilor până la finalul deceniului.