Revoluția vehiculelor electrice continuă la nivel global, însă piețele metalelor pentru baterii traversează o perioadă dificilă. Litiul, nichelul și cobaltul se confruntă pentru al treilea an consecutiv cu un excedent de ofertă, apărut după creșterea accelerată a producției generată de boomul prețurilor din 2022.

Această evoluție contrastează cu dinamica vânzărilor de vehicule electrice. Cererea pentru baterii este în continuare în creștere, însă ritmul dezvoltării tehnologice, în special în China, schimbă rapid structura materialelor utilizate. Nu toate metalele care au stat la baza primului val al electrificării mai sunt considerate esențiale pe termen lung, scrie Reuters.

Creșterea pieței vehiculelor electrice

Piața globală a vehiculelor electrice a crescut cu 21% în primele 11 luni din 2025, ajungând la 18,5 milioane de unități. China rămâne principalul motor al acestei transformări, cu o creștere anuală de 19% și o cotă de 62% din vânzările globale. În acest context, producătorii chinezi joacă un rol central în evoluția tehnologiilor de baterii.

Ascensiunea bateriilor LFP

Piața chineză este dominată tot mai clar de bateriile cu tehnologie litiu-fier-fosfat (LFP). Acestea sunt mai sigure și mai ieftine decât bateriile pe bază de nichel, cobalt și mangan (NCM), iar diferențele de performanță se reduc constant. La nivel global, bateriile LFP au reprezentat aproape jumătate din totalul bateriilor pentru vehicule electrice anul trecut, iar estimările indică o creștere accelerată a ponderii acestora în următorii ani.

Nichel și cobalt: piețe în criză

Această schimbare de paradigmă afectează direct piețele de nichel și cobalt. Indonezia, cel mai mare producător mondial de nichel, a continuat să își extindă producția, în ciuda cererii mai slabe din sectorul bateriilor. Rezultatul este un surplus masiv, care se reflectă în creșterea stocurilor din depozitele Bursei Metalelor de la Londra. Prețul nichelului a coborât sub pragul de 15.000 de dolari pe tonă, nivel considerat un suport pe termen lung.

Situația cobaltului este similară. Republica Democrată Congo, principalul producător global, se confruntă cu o supraproducție cronică. Suspendarea exporturilor și introducerea unui sistem de cote au blocat livrările către rafinăriile din China. Măsurile riscă să provoace un șoc de ofertă, într-un moment în care cobaltul își pierde treptat relevanța chiar și în bateriile pe bază de nichel. Producătorii auto rămân reticenți, din cauza volatilității istorice a prețurilor și a problemelor etice asociate exploatărilor miniere artizanale.

Litiul: între dominație și provocări

Litiul își păstrează, deocamdată, poziția dominantă. Utilizarea acestui metal în baterii continuă să crească într-un ritm similar cu cel al pieței de vehicule electrice. Totuși, și aici apar provocări. Contemporary Amperex Technology Co Ltd dezvoltă baterii pe bază de sodiu, o tehnologie care promite costuri mai mici și performanțe apropiate de cele ale bateriilor LFP. Fondatorul companiei a declarat că aceste baterii ar putea înlocui până la jumătate din piața actuală a bateriilor LFP.

Stocarea energiei: o nouă direcție

Pentru producătorii de litiu, un factor de echilibru vine din afara sectorului auto. Cererea pentru sisteme de stocare a energiei în rețelele electrice este în creștere rapidă. Instalările globale de baterii pentru stocarea energiei au avansat cu 38% în primele 10 luni din 2025. Această tendință schimbă parțial direcția investițiilor.

Viitorul incert al materialelor pentru baterii

Peisajul materialelor utilizate în mobilitatea electrică este astfel foarte diferit față de cel din 2022. Atunci, litiul, nichelul și cobaltul erau considerate pilonii tranziției. Astăzi, chimia bateriilor evoluează rapid, iar viitorul este dificil de anticipat.

Există însă câteva constante. Cuprul rămâne esențial pentru cablarea vehiculelor electrice și a infrastructurii de încărcare. Aluminiul continuă să fie materialul preferat pentru structurile caroseriei, datorită greutății reduse. În timp ce rolul metalelor din baterii depinde de inovația tehnologică, metalele care susțin funcționarea și infrastructura mobilității electrice par să aibă un avantaj pe termen lung.