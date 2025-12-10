Nvidia a dezvolat o tehnologie de verificare a locației care ar putea indica țara în care operează cipurile sale dedicate inteligenței artificiale. Informația a fost confirmată de surse apropiate companiei și vine în contextul în care autoritățile americane cer măsuri mai ferme pentru a preveni traficul de procesoare către piețe unde exporturile sunt restricționate, în special China, informează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cum funcționează tehnologia

Tehnologia este prezentată ca o opțiune software instalată de clienți. Aceasta folosește capabilitățile de „confidential computing” (protejarea datelor și proceselor direct în hardware, astfel încât acestea să nu poată fi accesate sau modificate neautorizat, nici măcar de operatorii sistemului) ale GPU-urilor pentru a oferi informații legate de performanța de calcul și de integritatea flotei de procesoare. Sistemul se bazează pe analiza întârzierilor de comunicare cu serverele Nvidia, ceea ce poate oferi o estimare a zonei geografice în care se află fizic cipul

Un oficial Nvidia a explicat că funcția a fost inițial construită pentru monitorizarea performanței și gestionarea flotelor de procesoare din centrele de date. Ulterior, compania a dezvoltat și componenta de verificare a locației. „Suntem în proces de implementare a unui nou serviciu software care le oferă operatorilor de centre de date posibilitatea de a monitoriza starea și inventarul întregii lor flote de GPU-uri AI”, a transmis Nvidia. „Acest agent software instalat de clienți utilizează telemetria GPU pentru a monitoriza starea, integritatea și inventarul flotei.”

Implementare pe seria Blackwell

Tehnologia va debuta pe noile cipuri Nvidia din seria Blackwell. Acestea dispun de funcții suplimentare pentru procesul de „atestare” (mecanism prin care un cip dovedește criptografic că rulează software autentic și nemodificat), comparativ cu generațiile anterioare Hopper și Ampere. Compania analizează și opțiuni pentru a extinde funcția la modelele mai vechi.

Reacția autorităților americane și chineze

Interesul american pentru astfel de tehnologii a crescut după ce Departamentul de Justiție a anunțat mai multe cazuri privind rețele de trafic ce ar fi încercat să trimită în China cipuri Nvidia în valoare de peste 160 de milioane de dolari. Atât Casa Albă, cât și congresmeni din ambele partide au cerut instrumente care să permită verificarea utilizării acestor cipuri, inclusiv determinarea locației lor.

Eforturile au generat reacții rapide la Beijing. Principalul organism de reglementare în domeniul securității cibernetice din China a convocat Nvidia pentru discuții privind suspiciunile legate de posibile „backdoor-uri” în produsele companiei.

Îngrijorările s-au amplificat odată cu declarația președintelui SUA, Donald Trump, conform căreia va permite exporturile modelului H200 – predecesorul seriei Blackwell – către China. Specialiști în politică externă au pus la îndoială dacă firmele chineze vor primi aprobarea autorităților locale pentru a achiziționa aceste produse.

Nvidia respinge acuzațiile de securitate

Nvidia a respins cu fermitate acuzațiile referitoare la existența unor mecanisme care ar putea permite accesul neautorizat la cipurile sale. Experți software consultați de Reuters au subliniat că este posibil ca o companie să dezvolte verificarea locației unui cip fără a compromite securitatea globală a produsului.

Noua funcție rămâne, deocamdată, într-o fază de prezentare privată. Nvidia nu a confirmat calendarul lansării și nici detalii tehnice complete. Compania analizează în continuare cerințele pieței și implicațiile reglementărilor internaționale privind exporturile de tehnologie avansată.