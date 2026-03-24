Revolut a încheiat anul 2025 cu rezultate financiare record, raportând un profit de 2,3 miliarde de dolari (1,7 miliarde lire sterline), în creștere cu 57% față de anul anterior. Marja de profit a urcat la 38%, de la 35% în 2024, marcând al cincilea an consecutiv de profitabilitate pentru fintech-ul lansat în urmă cu un deceniu, potrivit Agerpres.

Veniturile totale ale grupului au avansat cu 46%, până la 6 miliarde de dolari, susținute de performanțe solide pe toate liniile de business. Compania subliniază că nu mai puțin de 11 segmente distincte au depășit fiecare pragul de aproximativ 135 de milioane de dolari în venituri anuale, semn al unei diversificări accelerate a activităților.

În paralel, depozitele clienților au crescut puternic, cu 66%, ajungând la 67,5 miliarde de dolari. Expansiunea este alimentată și de creșterea bazei de utilizatori: numărul clienților retail a urcat cu 30%, până la 68,3 milioane la nivel global, în timp ce segmentul business a crescut cu 33%, atingând 767.000 de companii.

Compania își continuă și extinderea geografică, apropiindu-se de obiectivul de a fi prezentă pe 100 de piețe. În prezent, Revolut operează ca bancă autorizată în 30 dintre cele 40 de piețe active, inclusiv în Regatul Unit și Mexic, iar în martie 2026 a depus oficial documentația pentru obținerea licenței bancare în Statele Unite.

CEO-ul și cofondatorul Nik Storonsky a descris 2025 drept un an de consolidare, în care compania a reușit să construiască „o afacere diversificată, rezistentă și profitabilă la scară largă”, bazată pe un model operațional centrat pe tehnologie. La rândul său, directorul financiar Victor Stîngă a subliniat că marja ridicată reflectă atât disciplina financiară, cât și capacitatea companiei de a se extinde rapid fără a compromite investițiile în infrastructură și personal.

Activitatea utilizatorilor a crescut semnificativ: volumul total al tranzacțiilor a avansat cu 65%, ajungând la 1,7 trilioane de dolari, iar numărul mediu de tranzacții per client a crescut cu 24% față de 2024. Segmentul Revolut Business a generat singur tranzacții de 365 de miliarde de dolari, cu o creștere puternică pe piețe precum Singapore, Australia și SUA, unde avansul a depășit 140%.

Europa rămâne principalul motor de creștere, unde unul din cinci adulți activi utilizează deja aplicația. Revolut este cea mai descărcată aplicație financiară în 15 țări și se află în top 3 în alte 26 de piețe europene.

România continuă să fie una dintre piețele-cheie pentru companie. Baza de clienți retail a depășit 4,8 milioane de utilizatori, în creștere cu 12%, ceea ce corespunde unei rate de penetrare de aproximativ 27% din populația eligibilă. La nivel global, România se situează pe locul al cincilea ca număr total de utilizatori și pe locul al treilea ca utilizatori activi lunar, după Regatul Unit și Franța.

Rezultatele din 2025 confirmă tendința de maturizare a modelului de business Revolut, care încearcă să treacă de la statutul de aplicație financiară la cel de bancă globală complet integrată.