România propune extinderea cooperării în inteligenţă artificială şi securitate cibernetică în cadrul Comisiei Mixte cu partenerii germani

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a propus, vineri, partenerilor germani, la sesiunea Comisiei Guvernamentale Mixte România – Baden – Württemberg, cooperarea în domenii tehnologice emergente, precum inteligenţa artificială şi securitatea cibernetică, piloni ai inovării pentru tranziţia verde şi digitală.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), cea de-a X-a sesiune a Comisiei Guvernamentale Mixte România – Baden – Württemberg a avut loc vineri, la Stuttgart, sub copreşedinţia ministrului Radu-Dinel Miruţă, şi secretarului de stat al landului Baden-Württemberg, Florian Hasler. În cadrul reuniunii au fost analizate şi propuse direcţii clare de acţiune şi proiecte comune în domenii strategice, transmite Agerpres.

„Dialogul de astăzi a fost unul deschis şi aplicat, aşa cum cred că trebuie să fie orice discuţie între parteneri care îşi doresc să avanseze rapid cu proiecte comune concrete. Într-o lume care se schimbă cu viteză, este clar că trebuie să ne sincronizăm mai bine, să găsim beneficii reale şi tangibile pentru ambele ţări şi să inovăm, nu doar să ne felicităm pentru un nou acord semnat. Companiile din România şi Germania lucrează deja foarte bine împreună, au ritmul lor, au nevoile lor, iar liderii politici au obligaţia de a le pune la dispoziţie mecanisme şi canale de comunicare menite să accelereze şi să extindă aceste colaborări”, a declarat Radu Miruţă.

Colaborarea în domenii tehnologice emergente se va desfăşura prin reţeaua European Digital Innovation Hubs (EDIH), cu obiective privind digitalizarea administraţiei publice (e-guvernare şi participare digitală), dezvoltarea competenţelor digitale şi consolidarea sistemelor de inovare.

Totodată, ambele părţi au identificat drept direcţii de interes comun industria prelucrătoare şi meşteşugurile, baza industrială de apărare şi aplicaţiile duale, dezvoltarea resurselor naturale, cum ar fi mineralele critice şi strategice, precum şi lanţurile de procesare şi aprovizionare, tehnologii pe hidrogen, petrochimia şi procesarea agroalimentară.

Potrivit MEDAT, în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, aria prioritară 8 – „Promovarea competitivităţii întreprinderilor” – rămâne un instrument central, conform aspectelor agreate în cadrul Comisiei Mixte, pentru stimularea creşterii durabile, promovarea inteligenţei artificiale şi digitalizării pentru creşterea eficienţei, sprijinirea antreprenoriatului feminin pentru o participare economică incluzivă, încurajarea dezvoltării clusterelor şi a dezvoltării regionale pentru a spori competitivitatea şi facilitarea transferului de inovaţie şi tehnologie pentru accelerarea modernizării şi a prosperităţii pe termen lung.

Reprezentanţii români şi germani au subliniat şi buna cooperare în domeniul afacerilor interne, fiind reconfirmate eforturile comune de combatere a traficului de persoane şi de intensificare a schimbului de bune practici în aplicarea legii, în baza acordurilor existente. Cooperarea în protecţia civilă va continua prin vizite de lucru şi interacţiuni mai strânse între serviciile de pompieri şi salvare, cu obiectivul de a dezvolta iniţiative comune şi de a consolida capacităţile operaţionale.

Participanţii au reafirmat şi angajamentul comun pentru atingerea neutralităţii climatice, eficienţă energetică şi extinderea utilizării energiilor regenerabile, inclusiv prin proiecte în domeniul fotovoltaicelor şi hidrogenului verde. De asemenea, colaborarea de peste două decenii dintre Centrul Tehnologic Agricol Augustenberg (LTZ) şi Universitatea de Ştiinţe ale Vieţii „Regele Mihai I” din Timişoara (USVT) va fi extinsă în domenii precum viticultura şi turismul viticol.

Un alt subiect agreat a fost angajamentul pentru intensificarea cooperării între autorităţile şi instituţiile competente în domeniul muncii pentru promovarea transparenţei şi a accesului facil la informaţii pentru lucrători şi angajatori.

Reprezentanţii României şi landului Baden-Württemberg au subliniat importanţa cooperării în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, inclusiv prin proiecte precum reţeaua Centrelor de Transfer Dunărean, care include patru centre în România, precum şi prin sprijinirea Republicii Moldova şi Ucrainei în parcursul lor european.

La finalul Comisiei Mixte, cei doi reprezentanţi guvernamentali au convenit ca următoarea sesiune să fie organizată în România în anul 2027, data exactă urmând să fie stabilită prin intermediul secretariatelor celor doi copreşedinţi.