Proiectul Cloud-ului Guvernamental, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), are alocată o sumă de peste 550 de milioane de euro, însă în prezent doar nouă aplicații au fost migrate pe infrastructura dedicată, potrivit datelor prezentate în Parlament, citate de Mediafax.

România riscă să piardă aproximativ 50 de milioane de euro din fondurile europene dacă termenele asumate nu sunt respectate, iar finalizarea proiectului este prevăzută pentru august 2026.

Președintele Autoritatea pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad, a fost audiat în Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților, la solicitarea Uniunea Salvați România, pentru a prezenta stadiul implementării proiectului.

Conform informațiilor prezentate, din totalul de 41 de aplicații prevăzute în proiect, doar nouă sunt funcționale pe infrastructura cloud, majoritatea fiind considerate aplicații cu impact redus. Alte 12 aplicații se află în faza de implementare, iar pentru aproximativ 20 nu au fost încă semnate contractele necesare.

Autoritățile au invocat riscul unor atacuri informatice pentru a justifica lipsa de detalii privind aplicațiile migrate, însă exemplele menționate în cadrul audierii indică sisteme cu funcționalități similare, precum Registrul Proprietăților, Registrul Proprietarilor și Registrul Titlurilor de Proprietate, raportate separat.

În cadrul ședinței, reprezentanții opoziției au criticat ritmul de implementare al proiectului și lipsa de personal specializat.

„Peste 550 de milioane de euro au fost alocate pentru Cloudul Guvernamental. Iar astăzi aflăm că pe această infrastructură funcționează doar 9 aplicații minore, alte 12 sunt în implementare, iar pentru restul nici măcar nu există contracte semnate.

Mai grav este că președintele ADR a recunoscut că instituția nu are oamenii capabili să gestioneze această infrastructură. România și Comisia Europeană au investit peste jumătate de miliard de euro într-un proiect care, în acest moment, nu livrează rezultate relevante pentru cetățeni”, a declarat un deputat USR în cadrul comisiei.

La finalul audierii, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a solicitat oficial ADR transmiterea listei complete a aplicațiilor incluse în proiect, precum și un calendar detaliat de implementare, pentru a monitoriza riscul pierderii fondurilor rămase din PNRR.

Reprezentanții comisiei au anunțat că vor continua monitorizarea proiectului, în contextul în care utilizarea fondurilor europene și respectarea termenelor asumate reprezintă condiții esențiale pentru evitarea corecțiilor financiare.