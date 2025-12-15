Rombat respinge acuzațiile Comisiei Europene de participare într-un cartel / Amenda poate avea „implicații financiare serioase asupra operațiunilor comerciale” ale producătorului român

Compania-mamă a Rombat, Metair, a respins luni acuzațiile Comsiei Europene privind participarea într-un cartel din industria bateriilor auto, potrivit unei reacții transmise către TechRider.ro. Rombat este unul dintre producătorii europeni de baterii amendați de Comisia Europeană pentru încălcarea legislației antitrust a Uniunii Europene.

Rombat: Amenda poate avea implicații financiare serioase asupra operațiunilor

Producătorul de baterii auto ar fi făcut „schimb de informații sensibile din punct de vedere comercial” pentru a efectua creșteri de preț pentru producătorii de echipamente originale. Rombat respinge decizia Comisiei, susținând că amenda poate afecta finanțele grupului.

„Este probabil ca amenda să aibă implicații financiare serioase asupra operațiunilor comerciale ale Rombat. Consiliul de administrație al Metair și al Rombat analizează constatările Comisiei, care vor include o evaluare a tuturor opțiunilor legale, inclusiv măsura în care amenda poate fi executorie împotriva Metair”, a declarat producătorul de baterii auto Rombat.

De asemenea, Consiliul de administrație al Metair va evalua impactul deciziei asupra pachetului complex de restructurare a datoriilor încheiat de Metair.

„Rombat continuă să își desfășoare operațiunile curente conform strategiei convenite cu Metair și rămâne dedicată obiectivelor sale de afaceri”, a declarat producătorul de baterii auto Rombat.

Amenda pentru toate părțile implicate, ce includ și asociația profesională EUROBAT, este de aproximativ 72 de milioane de euro, iar acuzația este de participare la un cartel de lungă durată care a încălcat normele de concurență ale Uniunii Europene.

Comisia a stabilit că amenda pe care Metair trebuie să o plătească este de 11,6 milioane de euro, iar aceasta poate fi achitată pe parcursul a 51 de luni. Prima plată va fi de 4,2 milioane de euro, iar aceasta trebuie efectuată în termen de trei luni.