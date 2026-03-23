Numărul vehiculelor furate identificate la frontiera României a crescut puternic la începutul lui 2026, semnalând o intensificare a fenomenului. În doar primele două luni ale anului, polițiștii de frontieră au descoperit 44 de cazuri, de peste două ori mai multe față de aceeași perioadă din 2025.

Datele au fost făcute publice duminică de Poliția de Frontieră, într-un comunicat oficial.

Mai exact, este vorba despre 36 de autoturisme și 8 motociclete, toate semnalate ca fiind suspecte de furt. Creșterea este una semnificativă, având în vedere că în primele două luni ale anului trecut au fost identificate doar 21 de astfel de vehicule.

„În primele două luni ale anului 2026, polițiștii de frontieră au descoperit, în punctele de trecere și în zona de competență, 44 de mijloace de transport semnalate ca fiind suspecte a fi furate (36 de autoturisme și 8 motociclete). Numărul este în creștere cu peste 100% față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost identificate 21 de astfel de vehicule”, precizează Poliția de Frontieră.

În spatele acestor cifre se conturează și un tipar. Cele mai multe vehicule depistate provin din state vest-europene sau nordice, în special din Germania, Italia, Cehia și Austria. De altfel, vorbim în principal despre autoturisme din clasa medie și de lux.

Metodele folosite pentru a le pierde urma autorităților sunt, de asemenea, variate. Unele vehicule sunt dezmembrate, altele circulă cu documente falsificate sau cu plăcuțe de înmatriculare schimbate. Există și cazuri în care sunt transportate pe platforme, inclusiv prin porturi maritime.

„Majoritatea cazurilor vizează autoturisme din clasa medie și de lux, înmatriculate în state vest-europene sau nordice. Pentru a le ascunde proveniența, autovehiculele au fost dezmembrate sau au fost folosite diverse metode, precum documente falsificate, plăcuțe de înmatriculare schimbate sau transportul acestora pe platforme, inclusiv prin porturi maritime”, mai precizează sursa citată.

Verificările nu au fost făcute izolat. Polițiștii români au lucrat în colaborare cu parteneri din Uniunea Europeană și din afara acesteia, folosind baze de date internaționale precum SIS și Interpol pentru a confirma suspiciunile.

Un detaliu interesant apare însă în declarațiile celor implicați. În multe situații, aceștia au susținut că nu știau că vehiculele pe care le transportau sau le conduceau erau în atenția autorităților.

Persoanele implicate provin din mai multe state – România, Bulgaria, Georgia, Serbia, Ucraina și Ungaria – ceea ce indică o rețea extinsă și transfrontalieră. Fenomenul rămâne, așadar, unul activ, iar datele din primele luni ale anului sugerează că presiunea asupra autorităților va continua.