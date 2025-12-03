Una dintre armele preferate ale lui Vladimir Putin pentru a intimida adversarii pare că și-a pierdut dinții. O rachetă balistică intercontinentală (ICBM) lansată vineri dintr-un siloz subteran situat în stepa din sudul Rusiei, într-un test programat să transporte o încărcătură inertă către un poligon aflat la aproape 6.400 de kilometri distanță, nu a reușit să parcurgă nici măcar 1.200 de metri, anunță ArsTechnica.

Deși armata rusă nu a oferit nicio declarație oficială, prăbușirea aparatului a fost văzută și auzită pe o rază largă în jurul bazei aeriene Dombarovski din regiunea Orenburg, în apropierea graniței cu Kazahstanul.

Imagini din satelit arată un crater lângă silozul de lansare

Un videoclip publicat pe Telegram de site-ul rusesc MilitaryRussia.ru, distribuit rapid pe alte platforme sociale, surprinde racheta cum deviază de la traiectorie imediat după lansare. Aceasta se înclină brusc, se rostogolește, își pierde puterea și cade la o distanță mică de siloz.

În imagini se observă și eliberarea unei componente înainte de impact, posibil parte a unei proceduri automate de salvare a încărcăturii, potrivit lui Pavel Podvig, cercetător principal la Institutul ONU pentru Cercetarea Dezarmării din Geneva.

Prăbușirea a fost urmată de o minge de foc și de formarea unui nor toxic, maroniu, care indică prezența amestecului volatil de hidrazină și tetraoxid de azot, combustibili utilizați de cele mai puternice ICBM-uri rusești. Imagini din satelit obținute după incident arată clar un crater și o pată de arsură lângă silozul de lansare.

Indiciile arată spre Sarmat

Circumstanțele testului sugerează că este vorba despre racheta RS-28 Sarmat, cunoscută și sub numele de Satan 2, proiectată pentru a lovi ținte la peste 18.000 km, ceea ce o transformă în racheta cu cea mai mare rază de acțiune din lume.

Sarmat este considerată racheta grea de nouă generație a Rusiei, capabilă să transporte până la 10 focoase nucleare mari, un mix de focoase și contramăsuri, conform Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS). Pe scurt, este o armă apocaliptică, concepută pentru un conflict nuclear total între Rusia și Statele Unite.

Nu e de mirare, așadar, că oficialii ruși îi laudă constant capabilitățile. Vladimir Putin a numit Sarmat o „armă cu adevărat unică”, menită să dea „de gândit celor care, printr-o retorică agresivă frenetică, încearcă să amenințe țara noastră”. Iar Dmitri Rogozin, pe atunci șef al agenției spațiale ruse, a numit-o „superarmă” după primul test reușit în 2022.

Unicitatea Sarmat constă mai ales în tendința de a eșua

Până acum, unicitatea Sarmat constă mai ales în tendința de a eșua. După testul inițial reușit, programul a fost marcat de eșecuri consecutive, inclusiv de o explozie catastrofală anul trecut, care a distrus silozul dedicat testării rachetei în nordul Rusiei.

Deși rezoluția videoclipului nu a permis identificarea certă a modelului, cei mai mulți analiști sunt de acord că este foarte probabil să fi fost o Sarmat. Silozul folosit vinerea trecută fusese renovat recent, posibil pentru a permite testarea Sarmat după pierderea facilității din nord.

„Lucrările au început în primăvara lui 2025, imediat ce s-a topit gheața”, scrie Etienne Marcuz, analist în armamente strategice la Fundația pentru Cercetare Strategică din Franța. Renovarea „urgentă” a silozului din Dombarovsky susține ipoteza că accidentul implică o Sarmat și nu vechiul model R-36M2, care a mai fost testat ultima dată în urmă cu peste un deceniu.

„Dacă este într-adevăr vorba despre un nou eșec al Sarmat, consecințele ar fi extrem de grave pentru viitorul capacității de descurajare a Rusiei. Rachetele R-36M2, care transportă o parte importantă a focoaselor strategice ruse, îmbătrânesc, iar înlocuirea lor este împinsă tot mai departe în viitor, în timp ce mentenanța lor, realizată înainte de 2014 de Ucraina, rămâne profund incertă”, avertizează Marcuz.

Și Pavel Podvig împărtășește aceeași concluzie. Cu R-36M2 la finalul duratei de viață, „este extrem de improbabil ca forțele de rachete să mai dorească să le testeze. „Așadar, rămâne Sarmat”.

Un semnal îngrijorător pentru arsenalul nuclear rus

Eșecul lansării accentuează incertitudinile legate de starea reală a arsenalului nuclear rusesc. Dacă s-ar fi dovedit a fi o rachetă veche, situația ar fi indicat degradarea echipamentelor. Dar dacă, așa cum cred analiștii, a fost într-adevăr un test Sarmat, atunci incidentul reprezintă încă un obstacol într-un program întârziat încă din 2018.

Între timp, Rusia își direcționează masiv resursele militare către războiul din Ucraina, un conflict care consumă avioane, artilerie, drone și personal militar într-un ritm accelerat. În timp ce Putin invocă adesea arsenalul strategic pentru a descuraja o implicare mai accentuată a Occidentului, modernizarea forțelor nucleare pare să fi stagnat, iar Kremlinul pae să se concentreze pe refacerea echipamentelor necesare pe front.

Deși Rusia dispune încă de ICBM-uri mai ușoare, capabile să transporte un singur focos sau câteva MIRV-uri (vehicule independente de reintrare, fiecare cu propria încărcătură nucleară), Sarmat, atunci când funcționează, poate livra un număr mult mai mare de focoase către ținte îndepărtate, dintr-o singură lansare.

Moscova a programat și un test al rachetei Yars

Pentru săptămâna viitoare, Moscova a programat un test al rachetei Yars, un ICBM mai mic și mai fiabil, conform avertismentelor aeriene emise luni, care le cer piloților să evite zona de zbor a rachetei. Atât Rusia, cât și Statele Unite își testează periodic arsenalele pentru a se asigura că forțele lor nucleare sunt operative.

Cu doar câteva zile înainte de testul eșuat, Forțele Aeriene ale SUA au trimis un avion de recunoaștere RC-135S Cobra Ball în Alaska, la trei ore de zona de impact din Siberia, pentru a colecta date optice și electronice despre traiectoria rachetei, date considerate esențiale pentru verificarea conformității tratatelor și pentru dezvoltarea apărării antirachetă americane.

Planuri optimiste, realitate dură

Într-un discurs susținut luna trecută, Putin declara că Sarmat va intra în „teste de luptă” înainte de sfârșitul anului și va fi plasată în „serviciu de luptă” anul viitor. Dacă lansarea de vineri a fost într-adevăr o astfel de testare, devine clar că Rusia nu se poate baza încă pe această rachetă pentru uz operațional.

Chiar și înainte de incidentul de săptămâna trecută, unii analiști sugerau că programul Sarmat ar putea fi în cele din urmă anulat, iar Rusia ar putea miza pe ICBM-urile mai mici, montate pe lansatoare mobile, un avantaj tactic important pe care Sarmat nu îl are.