Satelitul american BlueBird 6 pentru telefoane smart a ajuns pe orbită cu ajutorul unei rachete indiene

Redacția TechRider
25 decembrie 2025
Rachetă Alpha, produsă de Firefly, în timpul unei lansări
Sursa foto: Damian Dovarganes / AP / Profimedia
O rachetă indiană a lansat miercuri pe orbită satelitul pentru smartphone-uri BlueBird 6, construit de compania texană AST SpaceMobile, transmite Space.com, potrivit Agerpres.

Lansarea a avut loc la ora locală 08:55 (03:25 GMT), cu o rachetă indiană LVM3, de la Centrul Spaţial Satish Dhawan.

LVM3 a eliberat satelitul BlueBird 6 la aproximativ 521 de kilometri deasupra Pământului, la 15 minute după lansare, conform programului misiunii.

Compania texană AST SpaceMobile construieşte o constelaţie de sateliţi pe orbită terestră joasă (LEO) care transmit servicii de bandă largă direct către smartphone-urile standard de la sol.

AST SpaceMobile a lansat deja şase sateliţi operaţionali pe orbită, cinci dintre ei la bordul unei singure rachete SpaceX Falcon 9 în septembrie 2024.

Lansarea de miercuri a fost a noua în total pentru LVM3, o rachetă în trei trepte cu o înălţime de 43,5 m, care este cea mai puternică rachetă din India. Prima lansare a unei astfel de rachete s-a produs în decembrie 2014, iar până în prezent rata de succes a lansărilor este de 100%.

Satelitul BlueBird 6, a cărui greutate este de aproximativ 6.100 de kilograme, a fost cea mai grea încărcătură utilă pe care LVM3 a transportat-o vreodată pe orbita joasă a Pământului, potrivit Organizaţiei Indiene de Cercetare Spaţială.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

