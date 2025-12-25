O rachetă indiană a lansat miercuri pe orbită satelitul pentru smartphone-uri BlueBird 6, construit de compania texană AST SpaceMobile, transmite Space.com, potrivit Agerpres.

Lansarea a avut loc la ora locală 08:55 (03:25 GMT), cu o rachetă indiană LVM3, de la Centrul Spaţial Satish Dhawan.

LVM3 a eliberat satelitul BlueBird 6 la aproximativ 521 de kilometri deasupra Pământului, la 15 minute după lansare, conform programului misiunii.

Compania texană AST SpaceMobile construieşte o constelaţie de sateliţi pe orbită terestră joasă (LEO) care transmit servicii de bandă largă direct către smartphone-urile standard de la sol.

AST SpaceMobile a lansat deja şase sateliţi operaţionali pe orbită, cinci dintre ei la bordul unei singure rachete SpaceX Falcon 9 în septembrie 2024.

Lansarea de miercuri a fost a noua în total pentru LVM3, o rachetă în trei trepte cu o înălţime de 43,5 m, care este cea mai puternică rachetă din India. Prima lansare a unei astfel de rachete s-a produs în decembrie 2014, iar până în prezent rata de succes a lansărilor este de 100%.

Satelitul BlueBird 6, a cărui greutate este de aproximativ 6.100 de kilograme, a fost cea mai grea încărcătură utilă pe care LVM3 a transportat-o vreodată pe orbita joasă a Pământului, potrivit Organizaţiei Indiene de Cercetare Spaţială.