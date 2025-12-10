Demiteri, acuzații de ingerință politică și un climat de suspiciune planează asupra uneia dintre cele mai importante instituții de sănătate publică din lume. Susan Monarez, microbiolog și imunolog cu aproape 20 de ani de experiență în administrația federală, a fost concediată la mai puțin de o lună după ce preluase conducerea Centers for Disease Control and Prevention (CDC), agenția-cheie care gestionează răspunsurile SUA la epidemii, vaccinuri și riscuri sanitare majore, informează prestigioasa revistă Nature.

Plecată din funcție în mijlocul unui scandal public, Monarez afirmă că a fost demisă pentru că a refuzat să compromită integritatea științifică a agenției. Într-o audiere tensionată în Congres, ea a declarat că a respins ordinele secretarului pentru sănătate, Robert F. Kennedy Jr., de a concedia oameni de știință de rang înalt și de a aproba recomandări privind vaccinurile fără o analiză prealabilă a datelor.

„Am fost concediată pentru că am apărat știința”

Monarez susține că i s-a cerut să valideze decizii politice înainte ca experții CDC să poată evalua dovezile științifice. „ Nu îți sacrifici integritatea morală și profesională doar de dragul vitezei. Asta nu este știință”, a declarat ea ulterior într-un interviu.

Secretarul Kennedy neagă acuzațiile și afirmă că a demis-o pentru că „nu era de încredere”. Cunoscut pentru pozițiile sale antivaccin, Kennedy a criticat frecvent CDC, pe care l-a numit „poate cea mai coruptă agenție” a guvernului. De la instalarea sa în funcție, a încercat să reducă masiv numărul angajaților și a schimbat complet un un grup consultativ cheie pentru politicile privind vaccinurile, acolo unde a numit persoane care au criticat public programele de imunizare.

Demisii în lanț și tensiuni pe Capitol Hill

Decizia de a o concedia pe Monarez a provocat un val de proteste la vârful instituției. Directorul medical al CDC, Debra Houry, și alți trei cercetători de top și-au dat demisia. La audierile din Senat, Houry a acuzat conducerea Departamentului de Sănătate că ignoră experții agenției în decizii sensibile, inclusiv în privința restricțiilor privind accesul la vaccinurile anti-COVID pentru copii și femei însărcinate.

Departamentul respinge acuzațiile, însă dezbaterea a scos la lumină tensiunile profunde dintre conducerea politică și oamenii de știință ai CDC.

Un climat ostil pentru cercetare

Demiterea lui Monarez vine într-un moment în care administrația Trump a luat o serie de măsuri care afectează grav ecosistemul științific american. Este vorba despre anularea a mii de granturi, concedierea a sute de cercetători, tăieri drastice de buget și blocarea finanțării pentru universități. Casa Albă afirmă că aceste schimbări vor „îmbunătăți știința și inovația”, dar comunitatea academică vorbește despre riscuri majore pentru sănătatea publică.

„Susan a pus întotdeauna dovezile științifice înaintea politicii. Orice om de știință respectabil ar fi procedat la fel”, spune Jennifer Nuzzo, epidemiolog la Universitatea Brown.

Un viitor incert pentru agenția care păzește sănătatea americanilor

Interimatul la conducerea CDC este asigurat în prezent de Jim O’Neill, un investitor în biotehnologie și adjunct al lui Kennedy. Specialiștii avertizează că va fi extrem de dificil să fie găsit un nou director permanent, după acest scandal.

Agenția este deja afectată de concedieri masive și de un incident violent petrecut recent la sediul CDC din Atlanta, unde un individ care milita împotriva vaccinurilor anti-COVID a deschis focul, și a ucis un ofițer de poliție înainte de a fi neutralizat.

„CDC este prea important pentru a fi abandonat”

În ciuda modului abrupt în care a fost îndepărtată, Monarez afirmă că dorește succes succesorului său. „Funcția de director al CDC este politică prin natura ei, dar nu trebuie să fie politizată. CDC este mult prea important pentru sănătatea publică a Americii. Nu ne putem permite să renunțăm la el”, a declarat ea.