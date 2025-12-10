dark
Sergey Brin îl depășește pe Jeff Bezos și urcă pe locul 4 în topul celor mai bogați oameni din lume

George Radu
10 decembrie 2025
Sergey Brin
Sergey Brin , Credit foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia
O schimbare spectaculoasă s-a produs marți în clasamentul global al miliardarilor: Sergey Brin, cofondator Google și membru al consiliului Alphabet, l-a depășit pe Jeff Bezos, fondatorul Amazon, devenind al patrulea cel mai bogat om al planetei. Ascensiunea sa este alimentată de evoluția puternică a acțiunilor Alphabet, impulsionate de performanțele tot mai solide ale sistemului de inteligență artificială Google Gemini, informează Forbes.

Averea estimată a lui Brin a ajuns la 240 de miliarde de dolari, în creștere cu 2,4 miliarde față de ziua precedentă. Prin această urcare, el se situează la mică distanță în fața lui Bezos, al cărui patrimoniu este evaluat la 239,9 miliarde de dolari.

Topul celor mai bogați oameni din lume continuă să fie dominat de Elon Musk, cu o avere estimată la aproximativ 491 de miliarde de dolari, la mare distanță de restul plutonului. Pe pozițiile următoare se află magnatul tehnologiei Larry Ellison și Larry Page, celălalt cofondator Google, care completează podiumul înaintea lui Brin.

