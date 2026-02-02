dark
Singapore intră oficial în clubul națiunilor spațiale odată cu deschiderea propriei agenții în aprilie

Redacția TechRider
2 februarie 2026
Lansare rachetă
Sursa foto: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Elora J. McCutcheon
Singapore își va deschide agenția națională spațială pe 1 aprilie, într-un demers de a „valorifica la maximum valoarea și oportunitățile economiei spațiale globale în plină expansiune”, a anunțat luni ministrul Comerțului, transmite Xinhua, citată de Agerpres.

„Punctele forte ale Singapore în domeniile fabricației avansate, aerospațial, microelectronică, inginerie de precizie și inteligență artificială ne poziționează foarte bine pentru a profita de noile oportunități din sectorul tehnologiei spațiale”, a declarat Tan See Leng, ministrul Comerțului și Industriei, care va conduce noua agenție.

Singapore găzduiește aproximativ 70 de companii spațiale

Potrivit firmei de investiții Seraphim Space, investițiile globale în tehnologia spațială sunt așteptate să crească și mai mult după nivelurile record atinse în 2025. Anunțul a fost făcut de Tan See Leng cu ocazia ediției inaugurale a Summitului pentru spațiu.

Agenția Națională Spațială din Singapore va fi responsabilă de dezvoltarea și operarea capacităților spațiale ale țării, precum și de elaborarea legislației și reglementărilor care să sprijine inovația și activitățile comerciale în sector.

În prezent, Singapore găzduiește aproximativ 70 de companii spațiale și a angajat în acest sector aproape 2.000 de profesioniști în diverse roluri, de la cercetare și dezvoltare până la producție și operare.

