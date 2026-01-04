Starlink anunță că va furniza locuitorilor din Venezuela internet de mare viteză / Furnizarea va dura până pe 3 februarie

După capturarea președintelui Venezuelei Nicolás Maduro de către forțele speciale ale Statelor Unite, Starlink anunță că va oferi servicii gratuite de internet populației, transmite Economedia.ro.

Potrivit unei postări pe rețeaua de socializare a Starlink, companie deținută de Elon Musk, furnizarea gratuită de internet de mare viteză va dura până pe 3 februarie. Internetul este asigurat printr-o serie de sateliți aflați pe orbită.

Starlink is providing free broadband service to the people of Venezuela through February 3, ensuring continued connectivity. — Starlink (@Starlink) January 4, 2026

Datele de la Netblocks arată o pierdere bruscă a conectivității la internet în unele părți ale Caracasului sâmbătă, care, potrivit companiei, a corespuns „întreruperilor de curent în timpul operațiunii militare americane”, conform CNN.