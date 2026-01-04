dark
Starlink anunță că va furniza locuitorilor din Venezuela internet de mare viteză / Furnizarea va dura până pe 3 februarie

Daniel Simion
4 ianuarie 2026
terminal starlink langa un vehicul
Sursa foto: Mariusz Burcz / Alamy / Profimedia
După capturarea președintelui Venezuelei Nicolás Maduro de către forțele speciale ale Statelor Unite, Starlink anunță că va oferi servicii gratuite de internet populației, transmite Economedia.ro.

Potrivit unei postări pe rețeaua de socializare a Starlink, companie deținută de Elon Musk, furnizarea gratuită de internet de mare viteză va dura până pe 3 februarie. Internetul este asigurat printr-o serie de sateliți aflați pe orbită.

Datele de la Netblocks arată o pierdere bruscă a conectivității la internet în unele părți ale Caracasului sâmbătă, care, potrivit companiei, a corespuns „întreruperilor de curent în timpul operațiunii militare americane”, conform CNN.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

