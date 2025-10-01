Stellantis suferă încă o campanie de rechemări / Probleme cu pedala de frână la toată gama actuală de Citroën C3

Citroën a spus șoferilor actualei generații de modele C3 să nu mai folosească mașinile lor, din cauza unei probleme la pedala de frână. Sky News relatează că producătorul a emis o rechemare de tip stop-drive, o notificare urgentă pentru posesori să nu mai conducă modelele afectate.

1.100 de modele sunt afectate în Marea Britanie

Toată gama actuală de modele C3 este afectată, inclusiv modelele:

Citroën C3;

Citroën Ë-C3 (produse din 2024 până acum);

Citroën C3 Aircross;

Citroën Ë-C3 Aircross.

Stellantis, compania-mamă a Citroën, a declarat că aproximativ 1.100 dintre aceste modele sunt prezente în Marea Britanie. Grupul auto nu a anunțat dacă sunt afectate și unități livrate în restul Europei. Șoferilor care au unul dintre modelele afectate li se oferă mașini de curtoazie în timp ce ansamblul pedalei de frână este verificat și reparat.

„În timpul verificărilor noastre regulate ale procesului de calitate, o investigație a arătat că anumite Citroen C3 și Citroen C3 Aircross cu volan pe dreapta ar putea avea un ansamblu de cutie de pedale care nu respectă specificațiile corecte și riscă să piardă capacitatea de frânare”, a declarat un purtător de cuvânt al Stellantis pentru Sky News.

Compania a mai transmis că sistemele de frânare autonomă de urgență, dar și frâna de mână electrică, nu sunt afectate. În iunie, Citroën a emis o rechemare pentru toate vehiculele C3 de a doua generație și DS 3 de primă generație fabricate între 2009 și 2019 din cauza riscului de rupere a airbag-ului de producție Takata într-o coliziune, ceea ce poate provoca vătămări corporale sau deces.