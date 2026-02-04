Autoritățile americane antitrust au reluat acțiunea împotriva Google și au depus un apel împotriva unei decizii judecătorești care a constatat că gigantul tehnologic deține un monopol pe piața căutărilor online. Hotărârea inițială nu a impus însă schimbări structurale majore, ceea ce a nemulțumit Departamentul de Justiție (DOJ) și procurorii generali ai mai multor state americane.

Apelul deschide perspectiva unor intervenții mai profunde, care ar putea remodela modul în care funcționează motoarele de căutare, browserele și ecosistemele mobile, anunță Interesting Engineering.

În 2024, un judecător federal a decis că Google și-a menținut ilegal dominația în căutarea online și în piețele conexe de publicitate, însă a respins cele mai drastice măsuri solicitate de autorități, precum obligarea Google să vândă browserul Chrome, să desprindă Android sau să încheie acordul de căutare implicit cu Apple. Acum, aceste măsuri sunt contestate, în timp ce Google însuși contestă constatarea monopolului și cere suspendarea temporară a cerințelor de partajare a datelor cu rivalii în timpul apelului.

Miza: structura afacerii și viitorul căutării online

Specialiștii atrag atenția că rezultatul apelului nu va influența doar structura afacerii Google, ci și modul în care se dezvoltă serviciile bazate pe inteligență artificială și algoritmi de căutare. Regulile privind divulgarea informațiilor, aflate în centrul procesului, urmăresc să împiedice acumularea discretă a controlului asupra piețelor.

Judecătorul federal Amit Mehta a recunoscut că acordurile implicite și avantajele Google legate de date i-au consolidat dominația, dar a refuzat să impună măsuri drastice, argumentând că intervențiile excesive ar putea avea efecte neprevăzute într-o piață extrem de dinamică. Această abordare moderată este acum contestată de autoritățile antitrust.

Inteligența artificială, factor decisiv

Ascensiunea instrumentelor de căutare și asistență bazate pe AI, de la companii precum OpenAI, a fost un element luat în considerare de instanță, existând o presiune competitivă tot mai mare asupra Google. Totuși, autoritățile susțin că AI nu elimină avantajele deja consolidate ale gigantului, cum ar fi controlul asupra setărilor implicite ale browserelor, sistemelor de operare mobile și bazelor masive de date.

Orice obligație de partajare a datelor ar putea avea efecte semnificative asupra modului în care sunt antrenați algoritmii și dezvoltate instrumentele AI. Google avertizează că astfel de măsuri ar putea afecta calitatea produselor și experiența utilizatorilor și solicită amânarea implementării lor până la finalizarea apelului, care se poate prelungi luni sau chiar ani.