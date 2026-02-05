Statele Unite și Uniunea Europeană au anunțat miercuri lansarea primului lor plan de acțiune comun pentru cooperarea în domeniul comerțului cu minereuri critice, o inițiativă menită să consolideze lanțurile de aprovizionare și să reducă dependența de China, care domină piața globală prin prețuri semnificativ mai mici, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Acordul a fost negociat între reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, și comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, și implică și Japonia, ca partener strategic în domeniul materiilor prime esențiale.

Într-un comunicat de presă, Jamieson Greer a declarat că anunțul reprezintă „un semnal important că cele mai mari economii de piață din lume sunt angajate să dezvolte o nouă paradigmă pentru comerțul preferențial cu minereuri critice”.

La rândul său, Comisia Europeană a precizat că planul de acțiune include angajamentul SUA și al UE de a finaliza, în termen de 30 de zile, un memorandum de înțelegere privind materiile prime critice. Documentul ar urma să stabilească un cadru comun pentru consolidarea securității lanțurilor de aprovizionare și pentru coordonarea politicilor comerciale.

Potrivit autorităților americane, planul prevede dezvoltarea unor mecanisme comerciale coordonate între SUA, UE și Japonia, inclusiv posibilitatea introducerii unor prețuri minime ajustate la frontieră. Scopul este evitarea concurenței interne între parteneri și prevenirea situațiilor în care aceștia ajung să își blocheze reciproc eforturile de aprovizionare.

De asemenea, partenerii și-au propus să coopereze mai strâns în gestionarea cererii și a prețurilor, precum și în susținerea proiectelor comune, cu un accent special pe dezvoltarea tehnologiilor de reciclare și pe înlocuirea materiilor prime critice acolo unde este posibil.

Minereurile critice — precum aluminiul, litiul sau zincul — sunt considerate esențiale pentru producția de semiconductori, baterii de nouă generație și o gamă largă de tehnologii avansate. Washingtonul le clasifică drept resurse strategice, cu impact direct asupra economiei și securității naționale.

În paralel cu acordul cu Uniunea Europeană, Statele Unite au convenit un plan de acțiune similar cu Mexicul, document semnat de Jamieson Greer și secretarul economiei mexicane, Marcelo Ebrard.

Tot miercuri, Departamentul de Stat al SUA a găzduit un summit ministerial dedicat minereurilor critice, la care au participat reprezentanți din 55 de țări. În cadrul reuniunii, vicepreședintele american JD Vance a propus crearea unui „bloc comercial” al statelor producătoare și consumatoare de minereuri critice, cu scopul de a reduce influența și poziția dominantă a Chinei în acest sector.

În marja summitului, Statele Unite au semnat acorduri privind minereurile critice cu Argentina, Mexic, Ecuador și Paraguay, consolidând astfel o rețea extinsă de parteneriate menite să diversifice sursele de aprovizionare la nivel global.