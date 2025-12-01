Ucraina dezvoltă un sistem independent de inteligență artificială cu tehnologia deschisă Google

Ucraina dezvoltă un model lingvistic de mari dimensiuni utilizând cadrul deschis Gemma al Google, cu scopul de a crea un sistem independent pentru operațiuni de inteligență artificială, pe fondul creșterii cererii în sectoarele militar și civil, au declarat luni ministerul digital al țării și operatorul de telefonie mobilă Kyivstar citați de Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

23 de milioane de ucraineni accesează zilnic sistemele de AI

Proiectul va utiliza infrastructura de calcul a Google pentru instruirea inițială, înainte de a trece în totalitate la infrastructura locală, asigurându-se că Ucraina păstrează controlul deplin asupra sistemelor de IA accesate zilnic de 23 de milioane de cetățeni.

„Se preconizează că LLM-ul ucrainean va servi drept bază pentru o nouă generație de servicii bazate pe IA în sectoarele public și privat din Ucraina”, a declarat Kyivstar într-un comunicat.

Ucraina dorește să-și construiască propriul model de IA în loc să plătească milioane de dolari companiilor străine, a viceministrul pentru digitalizare, Oleksandr Bornyakov. Acesta a afirmat că evitarea dependenței de sisteme proprietare, precum ChatGPT de la OpenAI, a fost deliberată, explicând că armata ucraineană intenționa să integreze IA în sistemele de gestionare a câmpului de luptă pentru coordonarea trupelor și monitorizarea inamicului.

Kyivstar: Alegerea Google va consolida legăturile dintre SUA și Ucraina

Ministrul ucrainean pentru digitalizare, Mykhailo Fedorov, a declarat în august că armata folosește deja AI pentru recunoaștere aeriană și prin satelit și pilotarea dronelor. Instrumentele AI ale firmei americane Palantir Technologies ajută la analizarea atacurilor rusești, la monitorizarea campaniilor de dezinformare și la stabilirea priorităților în materie de deminare.

„Google a fost selectată după o evaluare aprofundată, prin consolidarea legăturilor tehnologice și economice dintre Ucraina și Statele Unite, legături care au fost aprofundate și mai mult prin listarea Kyivstar la Nasdaq în august 2025”, a declarat operatorul ucrainean de telecom Kyivstar.

Proiectul provine în parte din lacunele de comunicare care afectează sistemele actuale de IA. Viceministrul pentru digitalizare susține că, atunci când vorbește cu oamenii din orașul său natal Bolhrad (Odesa), aceștia folosesc un amestec de ucraineană, rusă și bulgară, un dialect pe care modelele actuale de IA au dificultăți în a-l gestiona.

Sunt colectate date de la peste 90 de instituții guvernamentale

Consorțiul a înființat patru comitete consultative cu autoritate obligatorie asupra aspectelor tehnice, juridice, culturale, istorice și lingvistice ale noului model, asigurându-se că acesta gestionează limba ucraineană și limbile minoritare, cum ar fi tătara din Crimeea, alături de limba rusă, utilizată pe scară largă în Ucraina.

Se află în curs de colectare date de la peste 90 de instituții guvernamentale, inclusiv registrele instanțelor, editorii de materiale educaționale, arhivele regionale și înregistrările acțiunilor Rusiei în timpul războiului în curs.

Sistemul AI finalizat va sprijini mai întâi aplicațiile guvernamentale și platformele Kyivstar, înainte de a se extinde la sectorul privat. Oficialii spun că proiectul demonstrează modul în care națiunile mai mici pot utiliza tehnologiile deschise pentru a obține independența strategică în domeniul AI, contracarând dependența de sistemele străine dominante.