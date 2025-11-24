dark
Un atac cibernetic asupra unui furnizor de servicii ar putea expune datele clienţilor unor importante bănci americane

Redacția TechRider
24 noiembrie 2025
Sursa foto: ANP / ddp USA / Profimedia
Datele clienţilor unor mari bănci americane, JPMorgan Chase, Citi şi Morgan Stanley, ar putea să fi fost accesate în urma unui atac cibernetic asupra furnizorului tehnologic SitusAMC, relatează New York Times, citând surse apropiate situaţiei, transmite News.ro.

SitusAMC, companie din New York care oferă servicii pentru creditori imobiliari, a anunţat că a fost victima unui atac pe 12 noiembrie, iar anumite informaţii din sistemele sale au fost compromise. Firma a precizat că ”date referitoare la clienţii unor parteneri ar putea fi, de asemenea, afectate”. Nu au fost menţionaţi clienţi nominali.

Potrivit companiei, datele vizate includ informaţii corporative din activitatea unor clienţi, precum documente contabile şi contracte juridice. Directorul general Michael Franco a declarat că echipa continuă analiza datelor potenţial expuse şi că autorităţile au fost notificate.

JPMorgan Chase, Citi şi Morgan Stanley nu au răspuns solicitărilor de comentarii. FBI-ul nu a putut fi contactat imediat, însă directorul Kash Patel a transmis ziarului că nu există impact operaţional asupra serviciilor bancare.

SitusAMC a precizat că incidentul a fost izolat, sistemele funcţionează normal şi că nu a fost implicat malware de tip criptare.

