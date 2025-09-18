Un deputat USR propune un proiect de lege pentru limitarea accesului șoferilor începători la mașini cu motoare puternice

Deputatul USR de Dolj, Cezar Drăgoescu, propune un proiect de lege pentru limitarea accesului conducătorilor cu mai puțin de doi ani experiență la mașini cu motoare puternice, potrivit unei declarații de presă, postată pe site-ul Camerei Deputaților.

El își motivează propunerea pe baza statisticilor realizate de Ministerul Afacerilor Interne, care indică faptul că numeroase accidente rutiere grave sunt provocate de șoferi începători.

„Cred cu tărie că responsabilitatea noastră este să luăm măsuri curajoase, chiar dacă uneori par restrictive. Viața nu are preț, iar siguranța rutieră trebuie să fie o prioritate. Prin acest proiect de lege, nu dorim să îngrădim libertatea șoferilor începători, ci să le oferim șansa de a dobândi experiență într-un cadru mai sigur, pentru ca atât ei, cât și ceilalți participanți la trafic să fie protejați”, a declarat deputatul Cezar-Mihail Drăgoescu.

Potrivit comunicatului, care citează datele MAI, în anul 2023, dintr-un total de 4.526 de accidente grave, 781 au fost provocate de conducători auto cu vârsta de până la 22 de ani, reprezentând 17,26% din total. În 2024, numărul total al accidentelor grave a scăzut la 4.234, însă cel al accidentelor produse de șoferii tineri a rămas la un nivel îngrijorător: 699 de cazuri (adică 16,5% din total).

Propunerea legislativă vine în completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, astfel încât conducătorii de autovehicule din categoria B care au o vechime mai mică de 2 ani de la obținerea permisului de conducere să nu poată conduce autovehicule al căror raport putere/masă depășește 0,075 kW/kg, sau 100 de cai putere/tonă, se mai arată în comunicat.

Astfel, începătorii ar fi limitați să conducă mașini compacte, precum Volkswagen Golf, excluzând în acest caz versiunile GTI sau R, sau SUV-uri mai puțin puternice, precum Renault Captur.