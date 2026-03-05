În mediul online circulă cantități uriașe de informații personale. Nume, adrese de domiciliu, numere de telefon sau adrese de e-mail ajung frecvent în baze de date care sunt apoi vândute mai departe.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit BBC, aceste informații sunt colectate și comercializate de așa-numiții „brokeri de date”, companii care le oferă aproape oricui este dispus să plătească – de la telemarketeri și foști parteneri geloși până la hoți de identitate, transmite Mediafax.

Consecințele pot fi serioase. În multe cazuri, aceste baze de date ajung să expună persoane obișnuite unor riscuri reale de securitate și fraudă.

Un serviciu gratuit de la Google despre care puțini știu

Există însă un instrument care poate face aceste informații mai greu de găsit în internet. Este vorba despre Results About You („Rezultate despre tine”), un serviciu gratuit oferit de Google.

Paradoxal, deși funcționează de câțiva ani, foarte puțini utilizatori par să știe că există.

Google scanează permanent internetul pentru a indexa pagini și a alimenta motorul său de căutare. În acest proces, ajung în rezultate și detalii sensibile preluate de pe site-uri operate de brokeri de date — informații pe care mulți oameni ar prefera să nu le vadă afișate public.

Serviciul „Results About You” încearcă să rezolve tocmai această problemă. Cu doar câteva clicuri, utilizatorii pot cere eliminarea unor rezultate care conțin date personale.

Recent, Google a actualizat instrumentul pentru a-l face mai util.

Cum funcționează serviciul

După configurare, Google începe să monitorizeze rezultatele de căutare pentru anumite tipuri de informații sensibile. Dacă motorul de căutare găsește pe internet date precum numele, adresa de e-mail, numărul de telefon sau adresa de domiciliu, utilizatorul primește o notificare prin e-mail.

De acolo, procesul este simplu: persoana poate verifica site-urile identificate și poate solicita eliminarea rezultatelor direct din interfața Google, printr-un singur clic.

În Statele Unite, sistemul poate identifica inclusiv informații extrem de sensibile, precum numere de asigurare socială sau detalii din pașaport ori permisul de conducere.

Pentru a utiliza serviciul automatizat este necesar un cont Google. Totuși, compania oferă și o procedură manuală pentru situațiile în care cineva descoperă singur informații personale în rezultatele căutării. Această variantă poate fi folosită chiar și fără cont.

Ce nu poate face Google

Există însă și limite importante.

Datele personale provenite din atacuri informatice sau breșe de securitate continuă să circule frecvent pe piețele ilegale online. Infractorii cumpără și vând constant astfel de informații, iar Google nu poate interveni în aceste situații.

De asemenea, serviciul nu șterge informațiile de pe site-urile sursă. El elimină doar linkurile din rezultatele Căutării Google.

Chiar și așa, diferența poate fi semnificativă. Pentru mulți utilizatori, faptul că informațiile nu mai apar imediat în căutări reduce considerabil expunerea publică.

Îngrijorările privind confidențialitatea

Există însă și o dilemă evidentă. Pentru ca serviciul să funcționeze, utilizatorul trebuie să îi spună Google ce informații să caute — adică să introducă exact acele date sensibile în sistem.

Unii ar putea ezita să ofere astfel de detalii unei companii care a fost de-a lungul timpului implicată în controverse legate de confidențialitatea datelor.

Pe de altă parte, este posibil ca Google să dețină deja aceste informații. Mulți utilizatori au asociate conturilor lor adrese de domiciliu, numere de telefon sau alte date personale.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru BBC că datele trimise către „Results About You” nu sunt folosite în alte scopuri. Declarația este importantă, deoarece companiile pot primi amenzi de milioane sau chiar miliarde de dolari dacă sunt prinse că induc în eroare publicul în privința protecției datelor.

Google mai afirmă că folosește protocoale stricte de securitate și criptare pentru a proteja informațiile utilizatorilor.

Câți oameni folosesc serviciul

Potrivit companiei, peste 10 milioane de persoane au folosit „Results About You” de la lansarea serviciului, în 2022.

La prima vedere, cifra pare mare. În realitate însă reprezintă doar o mică parte din baza totală de utilizatori ai companiei. Google raportează aproximativ 1,8 miliarde de conturi active la nivel global.

Cu alte cuvinte, majoritatea oamenilor încă nu știu că acest instrument există — deși ar putea fi una dintre cele mai simple metode de a limita expunerea datelor personale pe internet.