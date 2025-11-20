Un lanț românesc de accesorii pentru telefoane se extinde în afara țării. Prima piață vizată este Cehia

Un retailer românesc din zona accesoriilor pentru telefoane face primul pas într-un plan amplu de extindere pe piețele europene și intră în Cehia. Contakt, companie care se prezintă drept lider pe segmentul său în România, a confirmat deschiderea a două magazine la Praga, în centre comerciale cu trafic ridicat, conform unui anunț oficial.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cele două locații urmează să fie inaugurate în martie 2026, potrivit Economica.net.

Potrivit cofondatorului Marcel Ioftor, decizia de a începe expansiunea europeană în Cehia a venit după o analiză detaliată a pieței locale. „Am constatat că segmentul premium este insuficient acoperit, în timp ce cererea este în creștere. În comparație cu România, unde competiția este mult mai densă, în Praga există oportunitatea de a ocupa un spațiu încă liber”, afirmă acesta. Ioftor subliniază că piața cehă este stabilă, are o putere de cumpărare ridicată și oferă condiții favorabile pentru branduri orientate către produse de calitate.

Compania a început deja procesul de recrutare pentru operațiunile din Cehia.

Managerii locali vor participa timp de trei luni la un program de formare în România, pentru a prelua modelul de funcționare al rețelei. De asemenea, echipa centrală din România va sprijini activ lansarea și primele luni de activitate în Praga, pentru a ajusta oferta și pentru a înțelege dinamica pieței.

În primul an, Contakt își propune să ajungă la cel puțin 10 magazine pe teritoriul Cehiei, începând cu capitala și continuând cu cele mai importante orașe din țară. Analizele interne indică o extindere fezabilă și un potențial ridicat de dezvoltare, cu riscuri moderate.

Pentru 2026, compania estimează venituri cuprinse între 600.000 și 800.000 de euro în Cehia.

Modelul de operare implementat în România — în care punctele de vânzare sunt ale companiei, iar creșterea rețelei se face prin parteneri — va fi replicat integral și în noua piață. Reprezentanții Contakt susțin că acest sistem a susținut extinderea rapidă a brandului și a contribuit la dezvoltarea partenerilor implicați.

„Ne dorim să fim un sprijin real pentru cei care își asumă să construiască o afacere alături de noi. Știm cât de importante sunt experiența și îndrumarea în primii pași antreprenoriali”, spune cofondatorul Marcel Ioftor.

Contakt continuă discuțiile și cu alte piețe europene, inclusiv Bulgaria, pentru noi etape ale extinderii internaționale.

În același timp, compania se află în procesul de listare pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Subscrierile sunt deschise până pe 3 decembrie, acțiunile fiind disponibile la un preț cuprins între 4,30 și 5,20 lei. Investiția minimă este de 200 de acțiuni.

Fondată în 2002 la Timișoara, compania deține în prezent peste 235 de magazine în România și comercializează o gamă largă de accesorii și produse destinate telefoanelor și tabletelor, atât fizic, cât și online.