Prima unitate a centralei nucleare Kursk II, echipată cu un reactor cu apă ușoară VVER-TOI de 1.250 MWe, a atins puterea maximă în cadrul procesului de punere în funcțiune, anunță autoritățile ruse. Reactorul fusese conectat la rețeaua electrică în decembrie 2025, iar atingerea puterii maxime a urmat după o serie de teste riguroase la fiecare nivel de capacitate.

Kursk II, aflat în vestul Rusiei, la doar 60 km de granița cu Ucraina, va înlocui vechea centrală Kursk, care găzduia patru reactoare RBMK-1000, deja închise între 2021 și 2024. Noua centrală va include patru unități VVER-TOI, de generația a treia, fiecare cu o capacitate de 1.250 MWe și o durată de viață estimată la 100 de ani, durată ce o depășește semnificativ pe cea a reactoarelor precedente, informează Interesting Engineering.

Reactoarele VVER sunt un tip de reactor cu apă presurizată, în care apa servește atât ca agent de răcire, cât și ca moderator de neutroni, un design considerat mai sigur și adoptat deja în țări precum China, India, Finlanda, Turcia și Cehia. VVER-TOI reprezintă o versiune îmbunătățită, cu turbine cu viteză redusă și vase de presiune modernizate, proiectată pentru performanță pe termen lung.

„La fiecare etapă, specialiștii noștri au verificat parametrii și caracteristicile de performanță ale echipamentelor pentru a asigura funcționarea sigură și fiabilă a reactorului”, a declarat Alexander Uvakin, directorul centralei Kursk, adăugând că unitatea a confirmat validitatea soluțiilor de proiectare și calitatea lucrărilor de construcție.

Construcția primei unități a început în 2018, vasul reactorului a fost instalat în 2022, iar cupola exterioară finalizată în august 2023. A doua unitate este deja în construcție, iar toate cele patru reactoare sunt planificate să fie finalizate până în 2034.

Kursk II se anunță astfel un reper important în strategia Rusiei de modernizare a sectorului nuclear, combinând siguranța îmbunătățită cu o durată de viață extinsă și capacitate ridicată de producție de energie electrică.