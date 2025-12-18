„Vederea termică” a șerpilor îi inspiră pe oamenii de știință să creeze un sistem de imagistică 4K pentru smartphone. Telefoanele viitorului vor vedea prin fum, ceață și întuneric

Ochiul uman poate detecta doar lungimi de undă din gama luminii vizibile, dar un nou sistem de imagistică ne va permite să „vedem” radiațiile infraroșii folosind smartphone-uri.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Oamenii de știință din China au creat un sistem de imagistică artificială, primul de acest fel, inspirat de șerpii care sunt capabili să „vadă” căldura provenită de la prada lor în întuneric total. Senzorul captează imagini în infraroșu (IR) de rezoluție ultra-înaltă, în rezoluție 4K (3.840 × 2.160 pixeli), calitate similară cu imaginea redată de camera iPhone-ului 17 Pro, scrie Live Science.

Citește articolul integral pe PetsCats.ro.