Xiaomi a deschis primul magazin fizic din România în incinta ParkLake Shopping Center din Bucureşti. Pentru 2026, compania îşi propune să extindă gama de produse comercializate pe piaţa locală cu electrocasnice mari, cum ar fi maşini de spălat, frigidere şi aparate de aer condiţionat. Potrivit reprezentanţilor Xiaomi, România este una dintre cele mai dinamice pieţe din Europa Centrală şi de Est, iar compania ia în calcul deschiderea altor puncte de lucru fizic, transmite News.ro.

„Noul magazin face parte din strategia de consolidare a prezenţei Xiaomi pe piaţa locală şi este primul spaţiu operat direct de companie. Consumatorii vor putea descoperi aici aproape 40 de categorii de produse”, se arată în comunicatul companiei.

Un hub de experienţă pentru utilizatori

Magazinul Xiaomi Store ParkLake este conceput ca un hub de experienţă unde vizitatorii pot explora întregul ecosistem Xiaomi, incluzând telefoane mobile, tablete, ceasuri inteligente, produse smart home din ecosistemul AIoT şi soluţii de mobilitate urbană, cum sunt trotinetele electrice.

„Deschiderea primului nostru magazin propriu în România reprezintă un moment important în evoluţia Xiaomi pe piaţa locală. Ne dorim să fim mai aproape de utilizatori, de aceea am mizat pe canalele online pentru acoperire naţională, dar şi pe magazinul fizic ca să le oferim oportunitatea de a experimenta direct întregul nostru ecosistem de produse. Investiţia reflectă angajamentul nostru pe termen lung faţă de această regiune şi comunitatea Xiaomi”, a declarat Linshan Zheng, country manager Xiaomi Romania.

Produse și servicii disponibile

În total, magazinul pune la dispoziţia vizitatorilor aproximativ 300 de produse, inclusiv telefoane Xiaomi 15 Ultra şi Xiaomi 15T Pro, aspiratoare robot, televizoare, monitoare, scutere electrice şi soluţii smart home. Vizitatorii pot beneficia de recomandări personalizate din partea unei echipe dedicate de şase consultanţi.

Conform datelor Canalys/Omdia, Xiaomi se află pe locul al doilea în România la livrările de telefoane mobile, cu o cotă de 18% în Q3 2025. Cele mai populare produse includ smartphone-urile Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15 Ultra, seria Redmi Note 14, aspiratoarele robot din gama Xiaomi Robot Vacuum S20 şi X20, precum şi purificatoarele Smart Air Purifier 4.

Planuri de expansiune și strategia New Retail

Deschiderea magazinului face parte dintr-un plan global prin care Xiaomi îşi extinde reţeaua de retail. Pentru 2026, compania intenţionează să aducă pe piaţa românească şi electrocasnice mari, iar evaluarea oportunităţilor pentru noi locaţii fizice continuă, adaptând ritmul dezvoltării la cerinţele pieţei şi preferinţele consumatorilor.

Xiaomi Corporation, fondată în 2010 şi listată pe Bursa de Valori din Hong Kong din 2018, este unul dintre cei mai mari producători de smartphone-uri la nivel global. În iunie 2025, numărul utilizatorilor activi lunar a ajuns la 731,2 milioane, iar platforma AIoT a Xiaomi numără aproximativ 989,1 milioane de dispozitive conectate (excluzând smartphone-uri, laptopuri şi tablete). Strategia actualizată „Human × Car × Home” integrează dispozitive personale, produse smart home şi automobile.

Produsele Xiaomi sunt disponibile în peste 100 de ţări şi regiuni din întreaga lume,.