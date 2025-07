Yahoo News Japan a devenit cel mai popular site online de știri din lume, depășind nume faimoase precum BBC sau The New York Times

Yahoo News Japan a devenit cel mai popular site de știri din lume, cu 921 de milioane de vizite într-o singură lună, conform The Japan Times. Aceste date, compilate de publicația britanică Press Gazette pe baza cifrelor din luna mai ale Similarweb, plasează Yahoo News Japan înaintea unor giganți mondiali precum The New York Times și BBC.

Globo.com din Brazilia s-a clasat pe locul al doilea, cu 795 de milioane de vizite, urmat de The New York Times, cu 624,5 milioane. Site-ul de știri al Microsoft, BBC și CNN au completat topul șase, cu 500,5 milioane, 474,4 milioane și, respectiv, 464,3 milioane de vizite.

Yahoo Japan, o societate mixtă înființată de Yahoo împreună cu SoftBank în 1996, funcționează ca un portal cuprinzător, oferind servicii de căutare, meteo, cumpărături și licitații, pe lângă știri agregate de la mass-media naționale.

În ceea ce privește știrile în limba engleză, The New York Times, BBC și CNN au ocupat primele locuri, iar indiatimes.com, care agregă mai multe surse de știri indiene, s-a clasat pe locul patru.

Interesant este faptul că, deși consumatorii japonezi sunt foarte activi online în ceea ce privește știrile, încrederea lor rămâne ferm ancorată în mass-media tradițională. Un sondaj realizat în ianuarie de Institutul Kioicho Strategy din Tokyo a relevat că ziarele și posturile de televiziune sunt considerate cele mai de încredere surse, cu 40,3% și, respectiv, 35,7% dintre respondenți. Încrederea în rețelele sociale și platformele video a rămas însă la aproximativ 5%. Cu toate acestea, portalurile și televiziunea rămân cele mai comune canale de consum de știri.