Zara a început să folosească inteligența artificială pentru a genera imagini de modă noi, pornind de la fotografii existente cu modele reale, într-un demers care urmărește accelerarea proceselor de producție și eficientizarea activităților de marketing.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Inițiativa plasează brandul de fast-fashion în linia unei tendințe tot mai vizibile în industria modei, unde AI este utilizată pentru a reduce timpul și costurile asociate ședințelor foto clasice.

Cum funcționează tehnologia

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, Zara folosește inteligența artificială pentru a adapta imaginile modelelor, astfel încât acestea să apară îmbrăcate în ținute diferite, fără a mai fi necesare deplasări suplimentare sau noi sesiuni foto. Tehnologia permite crearea rapidă de conținut vizual pentru campanii și platforme online, într-un ritm mai alert decât metodele tradiționale.

Tendință în industrie

Zara nu este singurul retailer care experimentează această abordare. Rivalul suedez H&M a anunțat anterior că a creat clone AI ale unor modele, utilizate în materiale de marketing. De asemenea, retailerul european de modă online Zalando folosește inteligența artificială pentru a produce imagini mai rapid, într-un efort de a răspunde cererii tot mai mari de conținut digital actualizat frecvent.

Poziția oficială a companiei

Reprezentanții Inditex, grupul care deține Zara, susțin că inteligența artificială nu este folosită pentru a înlocui procesele existente sau echipele creative. „Folosim inteligența artificială doar pentru a completa procesele noastre existente. Lucrăm în mod colaborativ cu modelele noastre – stabilind de comun acord fiecare aspect – și le remunerăm în conformitate cu cele mai bune practici din industrie”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.

Detalii despre practică

Informațiile despre această practică au fost publicate inițial de publicația britanică CityAM. Aceasta a citat un model anonim care a declarat că Zara a solicitat aprobarea pentru editarea imaginilor cu ajutorul AI, astfel încât să fie prezentate alte articole vestimentare. Potrivit aceleiași surse, plata a fost echivalentă cu cea oferită pentru o deplasare la o nouă ședință foto, chiar dacă aceasta nu a mai avut loc.

H&M și Zalando au transmis, la rândul lor, că utilizarea inteligenței artificiale are rolul de a sprijini echipele creative și de a le face mai eficiente, nu de a le înlocui. Companiile au încercat să reducă îngrijorările legate de impactul AI asupra fotografilor, modelelor și echipelor de producție implicate în realizarea ședințelor foto de modă.

Îngrijorări în industrie

Subiectul rămâne însă sensibil în industrie. Isabelle Doran, CEO al Association of Photographers din Londra, a atras atenția că folosirea AI ar putea duce la reducerea numărului de comenzi pentru fotografi, modele și echipele de producție. În opinia sa, efectele s-ar resimți atât în rândul profesioniștilor consacrați, cât și al fotografilor aflați la început de carieră, care încearcă să își construiască un portofoliu și o reputație.

Contextul strategic al Zara

Utilizarea inteligenței artificiale vine într-un context în care Zara încearcă să își consolideze poziționarea și imaginea de brand. Președinta Inditex, Marta Ortega, fiica fondatorului Amancio Ortega, a vorbit în mai multe interviuri despre importanța fotografiei de modă pentru identitatea companiei. Din 2021, fundația sa, MOP (Marta Ortega Perez), organizează expoziții de fotografie în La Coruña, orașul din nordul Spaniei unde a fost fondată Zara.

În prezent, galeria MOP găzduiește o expoziție dedicată fotografiei de modă realizate de Annie Leibovitz. Anterior, au fost prezentate lucrările unor fotografi renumiți precum Steven Meisel, cu care Zara a colaborat intens de-a lungul anilor, și Helmut Newton.

În paralel, Marta Ortega a promovat o strategie de repoziționare a Zara într-o zonă mai premium. Compania a redus numărul de magazine, concentrându-se pe mai puține unități, dar mai mari, cu un design mai aerisit și un aspect considerat mai sofisticat.

Introducerea inteligenței artificiale în procesul de creare a imaginilor reflectă presiunile tot mai mari asupra retailerilor de modă de a livra conținut rapid, relevant și adaptat mediului digital. În același timp, schimbarea ridică întrebări legate de viitorul fotografiei de modă și de echilibrul dintre tehnologie, creativitate și munca umană într-o industrie aflată într-o transformare accelerată.