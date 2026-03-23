Administrația Trump a publicat vineri Cadrul Național de Politică pentru Inteligență Artificială, prezentat de liderii republicani din Camera Reprezentanților drept o „foaie de parcurs” legislativă menită să ajute SUA să depășească Beijingul și să protejeze copiii.

Criticii spun însă că documentul a fost creat, în realitate, pentru a avantaja industria tech, și că nu are nimic de a face cu un set de reguli în adevăratul sens al cuvântului, potrivit Bloomberg.

Contextul apariției documentului

Cadrul vine la nouă luni după controversa provocată de un amendament la proiectul de lege „Big Beautiful Bill Act”, care ar fi interzis statelor să adopte propriile reglementări în domeniul IA timp de zece ani. Amendamentul a eșuat după ce senatori din ambele partide au votat covârșitor împotrivă. O nouă tentativă de a introduce prevederi similare într-un proiect de lege privind cheltuielile pentru apărare a suferit același eșec.

În decembrie, președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care amenința că va reține miliarde de dolari destinate infrastructurii de bandă largă din statele care continuă să adopte reglementări proprii privind IA. Măsura nu pare să fi funcționat ca factor de descurajare: California și New York au avansat cu propriile legi — SB 53, respectiv RAISE Act — care impun cerințe de transparență pentru modelele de IA de frontieră.

Protecția copiilor, o responsabilitate transferată părinților

Pe tema protecției minorilor, limbajul din cadru pare cuprinzător, dar plasează responsabilitatea supravegherii pe umerii părinților. Documentul solicită companiilor de IA să „îi împuternicească pe părinți și tutori cu instrumente solide”, fără a impune obligații concrete producătorilor de tehnologie.

Brendan Steinhauser, directorul executiv al Alliance for Secure AI, a criticat dur documentul: cadrul „nu oferă nicio cale de responsabilizare a dezvoltatorilor de IA pentru prejudiciile cauzate de produsele lor”.

Proprietatea intelectuală, problema ignorată

Pentru cei îngrijorați de impactul IA asupra drepturilor de autor, cadrul oferă protecții minime. El se concentrează pe reproducerea directă a materialelor protejate și ignoră problema utilizării operelor originale pentru antrenarea modelelor de IA.

Documentul lasă chestiunea în seama instanțelor judecătorești, deși mai mulți judecători și Oficiul pentru Drepturi de Autor al SUA au cerut explicit Congresului să revizuiască legislația în domeniu, ultima actualizare semnificativă datând din 1976.

Infrastructura, promisiuni fără mecanisme de verificare

Cadrul salută angajamentul recent semnat de marile companii tech de a nu permite ca extinderea centrelor de date să afecteze facturile la utilități ale localnicilor. Analistul din industria energetică Nick Zenkin a atras însă atenția că „angajamentul nu are niciun mecanism de audit, niciun termen definit și, în ultimă instanță, nicio forță obligatorie”.

În schimb, documentul solicită Congresului să „simplifice autorizațiile federale pentru construcția infrastructurii de IA”, o cerere care vine în contextul în care numeroase comunități din SUA protestează împotriva construirii rapide a centrelor de date, descrise drept zgomotoase, poluante și mari consumatoare de energie.

Cine a scris documentul

Principalul arhitect al cadrului este David Sacks, cel supranumit „țarul” IA la Casa Albă, cunoscut drept unul dintre cei mai vocali susținători ai politicii companiilor din Silicon Valley.

După prezentarea acestuia, reprezentanții sectorului tech au salutat documentul ca pe un prim pas spre clarificarea necesară pentru a construi și scala IA cât mai rapid. Observatorii mai rezervați ai boom-ului din domeniu consideră însă că o oportunitate istorică de reglementare echilibrată tocmai riscă să fie ratată.