Guvernul britanic a lansat recent strategia națională pentru tineret, și a promis un consiliu profesional mai bun pentru tinerii din Anglia. Inițiativa este considerată una necesară, atâta vreme cu cât pentru adolescenții de astăzi, viitorul muncii pare mai degrabă un obiectiv în mișcare decât o destinație clară. La doar trei ani după ce ChatGPT a devenit popular, piața muncii s-a schimbat deja sub picioarele tinerilor, informează The Conversation.

În SUA, anunțurile pentru joburi care nu necesită diplomă au scăzut cu 18% din 2022, iar cele pentru locuri de muncă fără experiență anterioară cu 20%. Posturile administrative și din servicii profesionale, cândva puncte cheie de intrare pentru absolvenți, au înregistrat scăderi de până la 40%.

Locurile de muncă nu dispar pur și simplu, ci se transformă

Deși titlurile de presă avertizează adesea asupra pierderilor masive de locuri de muncă cauzate de Generative AI (GenAI), realitatea este mai complexă. Locurile de muncă nu dispar pur și simplu, ci se transformă, iar noi tipuri de joburi apar.

Cercetările estimează că adoptarea noilor tehnologii va elimina aproximativ două milioane de locuri de muncă în Marea Britanie până în 2035, dar această pierdere ar urma să fie compensată de crearea a circa 2,6 milioane de noi posturi, în special în ocupațiile cu calificare ridicată și în domeniul sănătății.

Aspiratii tradiționale în fața unei piețe digitale

În ciuda transformării pieței muncii, datele OECD din 80 de țări arată că majoritatea tinerilor încă vizează roluri tradiționale: arhitecți, veterinari, designeri, medici, profesori și avocați, chiar dacă cererea crește în sectoare digitale, verzi și tehnice. Un sfert dintre elevii chestionați au declarat că școala nu i-a pregătit pentru niciun job real.

Elevii din medii defavorizate sunt cei mai afectați, având în vedere că participă mai puțin la activități de dezvoltare profesională, au acces limitat la informații online despre cariere și recunosc mai greu valoarea educației pentru viitoarele tranziții. În același timp, abilitățile pe care tinerii le consideră deficitare (digitale, informatice, dar și creativitate, inițiativă și reflecție) sunt tocmai cele cerute acum de piața muncii.

Provocarea forței de muncă, o provocare educațională

Problema principală este una educațională. Școlile nu țin pasul cu lumea în care intră elevii. În ciuda schimbărilor fără precedent pe piața muncii, aspirațiile adolescenților nu s-au modificat în ultimii 25 de ani.

Elevii mai mari și absolvenții au adesea rețele sau experiență de muncă, dar cei care ies direct de la școală nu au aceste resurse. Totuși, trebuie să se pregătească pentru o piață în schimbare rapidă.

Tinerii sunt sfătuiți să dobândească „abilități pentru viitor”

Tinerii sunt sfătuiți să dobândească „abilități pentru viitor”, dar dovezile privind competențele esențiale sunt adesea contradictorii. Un lucru este clar… competențele digitale și legate de AI oferă avantaje semnificative. Angajații cu cunoștințe în AI sau machine learning câștigă mai mult, iar primele indicii sugerează că alfabetizarea în GenAI poate crește salariile în joburi non-tehnice cu până la 36%.

Cererea de abilități cognitive a crescut și ea. Gândirea critică, ingineria prompturilor (abilitatea de a formula întrebările potrivite și de a oferi instrucțiuni clare și contextuale instrumentelor AI pentru rezultate relevante) și evaluarea rezultatelor produse de AI sunt din ce în ce mai apreciate.

Nu totul poate fi externalizat către AI

Totuși, nu totul poate fi externalizat către AI, mai ales sarcinile numerice. Modelele lingvistice mari (LLM) excelează la text, dar nu se descurcă la fel de bine în sarcini cantitative care implică detectarea de tipare sau raționament numeric, ceea ce face ca abilitățile matematice să fie un avantaj în creștere pentru oameni.

Creativitatea și empatia contează, chiar și într-o lume dominată de AI. Și iată un paradox! Tinerii trebuie să se adapteze la sistemele AI și să ofere în același timp calitățile umane pe care mașinile nu le pot înlocui. Trebuie să fie digital competenți, inteligenți emoțional și fluizi în mediul digital.

Confuzia nu vine doar de la elevi. Mulți angajatori, în special IMM-urile, nu înțeleg pe deplin ce competențe AI sunt necesare sau cum să le identifice. Această incertitudine se reflectă în anunțurile de angajare, care influențează cine aplică și cine este exclus.

Necesitatea unei abordări sistemice

Regatul Unit nu are un sistem național coordonat de informații privind piața muncii care să ajute școlile, factorii de decizie și angajatorii să vadă în timp real unde apare cererea.

Pregătirea adolescenților pentru viitor nu poate fi lăsată unei singure ore de orientare sau unei vizite ocazionale a unui angajator. Este nevoie de o abordare integrată a întregii școli, sprijinită de ecosistemul mai larg al pieței muncii. Fiecare materie ar trebui legată de abilități și cariere reale, iar fiecare elev să aibă contact regulat cu angajatori, locuri de muncă și oportunități de dezvoltare profesională.

Tinerii au nevoie de informații actualizate

Tinerii au nevoie de informații actualizate și consiliere privind educația superioară și carierele, dar și de sprijin pentru depășirea stereotipurilor și barierelor. Nu este vorba despre a le spune că există un „job corect” sau un singur drum în viață, ci despre a le oferi instrumentele necesare pentru a naviga incertitudinea cu încredere.

Tinerii au nevoie de școli care înțeleg lumea în care intră, de angajatori care înțeleg ce cer și, mai presus de toate, de sisteme care recunosc că viitorul muncii s-a schimbat și îi ajută să se adapteze.