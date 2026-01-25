Inteligența artificială începe să joace un rol esențial inclusiv în industria spațială. Agenția Spațială Europeană (ESA), prin Programul Future Launchers Preparatory (FLPP), testează cum poate fi folosită IA pentru a dezvolta procese mai eficiente și chiar forme complet noi de materiale, destinate rachetelor și navelor spațiale de mâine, se arată pe site-ul oficial al agenției..

Împreună cu MT Aerospace din Germania, ESA explorează în prezent adaptarea tehnicilor de prelucrare a materialelor la nivel industrial.

Metal modelat cu precizie

Un exemplu este procesul Shot Peen Forming, prin care metalul este bombardat cu bile de mici dimensiuni pentru a-i da forma dorită, fără a fi încălzit. Rezultatul este un metal mai rezistent la condițiile din spațiu. MT Aerospace folosește această tehnică pentru a forma capetele domurilor rezervoarelor de combustibil ale rachetei Ariane 6.

De această dată, este pentru prima dată când machine learning este folosit pentru a prezice cum se va deforma metalul la fiecare impact, ceea ce permite atingerea formei finale cu o toleranță de doar 2 milimetri.

Sudură mai rapidă și mai precisă

Odată fabricate, piesele metalice trebuie asamblate. Înlocuind sudura tradițională cu arc electric, industria spațială folosește așa numitul „friction stir welding”, un proces care încălzește și amestecă metalele prin frecare.

Noile tehnologii digitale și modelele de IA permit în schimb setarea mai rapidă a echipamentelor, verificarea automată a cusăturilor și documentarea procesului, reducând timpul de analiză cu 95% față de metodele clasice.

Fibre de carbon mai rezistente și mai ușoare

Plasticul armat cu fibră de carbon oferă forme noi, mai ușoare și mai puternice, iar Proiectul Phoebus testează utilizarea rezervorului din fibră de carbon pentru Ariane 6. Laserii integrați în linia de producție, controlați de modele de machine learning, detectează și clasifică defectele în timp real, ceea ce menține producția continuă și scurtează timpii de fabricație, afirmă oficialii ESA.

„Inteligența artificială, combinată cu noile tehnologii digitale, transformă modul în care se fabrică lansatoarele spațiale. De la automatizarea analizelor complexe până la reducerea opririlor inutile ale mașinilor, beneficiile se văd deja în toate procesele de prelucrare a materialelor”, spune Daniel Chipping, manager ESA pentru activități digitale și software în cadrul FLPP.