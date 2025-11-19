AI Act: UE amână implementarea regulilor privind utilizarea IA cu „risc ridicat” până în decembrie 2027, după reacția negativă a giganților tech

Comisia Europeană a propus miercuri simplificarea și relaxarea unei serii de reglementări tehnologice, inclusiv amânarea unor prevederi din Legea privind IA (AI Act), în încercarea de a reduce birocrația, de a preveni criticile din partea marilor companii tehnologice și de a stimula competitivitatea Europei, scrie Reuters.

Măsura UE vine după ce a relaxat unele legi de domeniul mediului, în urma reacțiilor negative din partea liderilor de business și a guvernului SUA. Normele tehnologice europene s-au confruntat cu o opoziție similară, deși Comisia a declarat că normele vor rămâne solide.

„Simplificarea nu înseamnă dereglementare. Simplificarea înseamnă că analizăm critic peisajul nostru de reglementare”, a declarat un oficial al Comisiei în cadrul unei ședințe informative.

Utilizarea AI cu „risc ridicat” în cererile de angajare și identificarea biometrică

Într-un „Digital Omnibus”, care va fi încă supus dezbaterilor și voturilor țărilor europene, Comisia a propus amânarea normelor mai stricte ale UE privind utilizarea AI într-o serie de domenii considerate a fi cu risc ridicat, de la august 2026 până în decembrie 2027.

Acestea includ utilizarea IA în identificarea biometrică, aplicații de trafic rutier, furnizarea de utilități, cereri de angajare și examene, servicii de sănătate și aplicarea legii. Consimțământul pentru pop-up-uri ce conțin cookie-uri ar fi, de asemenea, simplificat.

Digital Omnibus sau pachetul de simplificare acoperă Legea privind IA, care a intrat în vigoare anul trecut, legislația istorică privind confidențialitatea cunoscută sub numele de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), Directiva privind confidențialitatea electronică și Legea privind datele, printre altele.

Modificările propuse la GDPR ar permite, de asemenea, giganților Alphabet, Meta, OpenAI și altor companii de tehnologie să utilizeze datele personale ale europenilor pentru a-și antrena modelele de IA.