Pe măsură ce inteligența artificială (AI) devine tot mai prezentă în viața noastră, de la asistenți virtuali la mașini autonome, un studiu recent realizat la Georgia Tech arată că AI-ul prietenos nu garantează că utilizatorii îi vor urma instrucțiunile, afirmă TechXplore.

Sidney Scott-Sharoni, care și-a obținut recent doctoratul în psihologie, a condus patru experimente pentru a testa dacă oamenii sunt mai dispuși să asculte un agent AI umanizat versus unul robotic. Rezultatele sunt surprinzătoare. Participanții au apreciat mai mult agenții umanoizi, dar au respectat mai des indicațiile celor care sunau mai mecanic.

AI-ul cu ton robotic a fost mai eficient în a influența comportamentul oamenilor

„Chiar dacă oamenii apreciază mai mult agenții cu comportament uman, acest lucru nu se reflectă în comportamentul lor”, explică Scott-Sharoni.

Experimentele au inclus teste de cultură generală, situații morale și chiar o simulare cu mașini autonome. În toate cazurile, AI-ul cu ton robotic a fost mai eficient în a influența comportamentul oamenilor, în timp ce agenții umanoizi nu au reușit să determine o conformare constantă.

Motivul, spun cercetătorii, este tendința oamenilor de a considera mașinile mai obiective și mai de încredere decât oamenii.

AI-ul robotic câștigă

„Mulți oameni dezvoltă o relație de încredere cu AI-ul, dar ceea ce își doresc utilizatorii nu este întotdeauna ceea ce este mai sigur sau mai eficient. Pentru siguranță și respectarea instrucțiunilor, AI-ul robotic câștigă”, declară Bruce Walker, profesor de psihologie și mentorul lui Scott-Sharoni.