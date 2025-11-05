dark
Amazon dă în judecată Perplexity pentru instrumentul de cumpărături cu AI / Startup-ul, acuzat că accesat în secret conturile clienților

Ștefan Munteanu
5 noiembrie 2025
aplicatia perplexity
Sursa foto: Rüdiger Wölk / imago stock&people / Profimedia
Amazon a dat în judecată Perplexity AI pentru funcția „agentică” de cumpărături a startup-ului, care utilizează automatizarea pentru a plasa comenzi pentru utilizatori, afirmând că a accesat în secret conturile clienților Amazon și a deghizat activitatea automatizată în navigare umană, scrie Reuters.

Conflictul evidențiază o dezbatere emergentă privind reglementarea utilizării crescânde a agenților AI și interacțiunea acestora cu site-urile web, cu scopul de a-i face mai autonomi și capabili să gestioneze sarcinile online de zi cu zi.

Perplexity, care a crescut rapid pe fondul boom-ului asistenților AI, a respins anterior afirmațiile gigantului american de cumpărături, susținând că acesta își folosește poziția dominantă pe piață pentru a sufoca concurența.

Amazon vrea ca Perplexity să pună capăt „conduitelor necorespunzătoare”

În proces, Amazon a acuzat Perplexity că a accesat în secret conturile private ale clienților Amazon prin browserul său Comet și agentul AI asociat și că a deghizat activitatea automatizată în navigare umană.

Sistemul Perplexity prezenta riscuri de securitate pentru datele clienților, a adăugat Amazon, iar startup-ul a ignorat solicitările repetate de a înceta.

„În loc să fie transparentă, Perplexity a configurat în mod intenționat software-ul său CometAI pentru a nu identifica activitățile agentului Comet AI în Amazon Store”, a afirmat compania.

„Conduita necorespunzătoare a Perplexity trebuie să înceteze”, a adăugat Amazon. „Perplexity nu are voie să meargă acolo unde i s-a spus în mod expres că nu poate”.

Reacția Perplexity

Perplexity a precizat anterior că a primit o amenințare legală din partea Amazon, cerându-i să blocheze agentul Comet AI să facă cumpărături pe platformă, calificând această mișcare ca o amenințare mai largă la adresa alegerii utilizatorilor și a viitorului asistenților AI.

„Intimidarea este atunci când marile corporații folosesc amenințări legale și intimidare pentru a bloca inovația și a înrăutăți viața oamenilor”, a scris compania într-o postare pe blog.

În plângere, Amazon a acuzat agentul Comet AI al Perplexity că degradează experiența de cumpărare a clienților și interferează cu capacitatea sa de a se asigura că clienții care utilizează agentul beneficiază de experiența de cumpărare personalizată pe care Amazon a creat-o de-a lungul deceniilor.

Aplicațiile terțe care efectuează achiziții pentru utilizatori ar trebui să funcționeze în mod deschis și să respecte deciziile companiilor cu privire la participarea la acestea, a declarat Amazon într-un comunicat anterior.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

