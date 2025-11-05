Amazon a dat în judecată Perplexity AI pentru funcția „agentică” de cumpărături a startup-ului, care utilizează automatizarea pentru a plasa comenzi pentru utilizatori, afirmând că a accesat în secret conturile clienților Amazon și a deghizat activitatea automatizată în navigare umană, scrie Reuters.

Conflictul evidențiază o dezbatere emergentă privind reglementarea utilizării crescânde a agenților AI și interacțiunea acestora cu site-urile web, cu scopul de a-i face mai autonomi și capabili să gestioneze sarcinile online de zi cu zi.

Perplexity, care a crescut rapid pe fondul boom-ului asistenților AI, a respins anterior afirmațiile gigantului american de cumpărături, susținând că acesta își folosește poziția dominantă pe piață pentru a sufoca concurența.

Amazon vrea ca Perplexity să pună capăt „conduitelor necorespunzătoare”

În proces, Amazon a acuzat Perplexity că a accesat în secret conturile private ale clienților Amazon prin browserul său Comet și agentul AI asociat și că a deghizat activitatea automatizată în navigare umană.

Sistemul Perplexity prezenta riscuri de securitate pentru datele clienților, a adăugat Amazon, iar startup-ul a ignorat solicitările repetate de a înceta.

„În loc să fie transparentă, Perplexity a configurat în mod intenționat software-ul său CometAI pentru a nu identifica activitățile agentului Comet AI în Amazon Store”, a afirmat compania.

„Conduita necorespunzătoare a Perplexity trebuie să înceteze”, a adăugat Amazon. „Perplexity nu are voie să meargă acolo unde i s-a spus în mod expres că nu poate”.

Reacția Perplexity

Perplexity a precizat anterior că a primit o amenințare legală din partea Amazon, cerându-i să blocheze agentul Comet AI să facă cumpărături pe platformă, calificând această mișcare ca o amenințare mai largă la adresa alegerii utilizatorilor și a viitorului asistenților AI.

„Intimidarea este atunci când marile corporații folosesc amenințări legale și intimidare pentru a bloca inovația și a înrăutăți viața oamenilor”, a scris compania într-o postare pe blog.

În plângere, Amazon a acuzat agentul Comet AI al Perplexity că degradează experiența de cumpărare a clienților și interferează cu capacitatea sa de a se asigura că clienții care utilizează agentul beneficiază de experiența de cumpărare personalizată pe care Amazon a creat-o de-a lungul deceniilor.

Aplicațiile terțe care efectuează achiziții pentru utilizatori ar trebui să funcționeze în mod deschis și să respecte deciziile companiilor cu privire la participarea la acestea, a declarat Amazon într-un comunicat anterior.